El REM del Banco Central ajustó a la baja el tipo de cambio oficial y subió las tasas de interés. También elevó la proyección de desempleo para el cierre de 2025.

El Banco Central publicó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), en el que los analistas recortaron sus previsiones para el dólar mayorista y ajustaron al alza las tasas de interés para el tramo final del año. El informe también incorporó una leve suba en la proyección de desempleo y mantuvo una mejora en las perspectivas de superávit comercial y fiscal. La actualización resulta relevante porque ordena las expectativas del mercado sobre tipo de cambio, costo del dinero y actividad económica en los próximos meses.

Tipo de cambio. Según la encuesta, el tipo de cambio oficial promedio para noviembre se ubicó en $1.558, unos $21,4 por debajo de la medición previa. Para diciembre, el mercado proyectó un dólar mayorista de $1.590, mientras que el grupo del Top 10 estimó $1.580. El informe también consignó que, para el inicio de 2027, las proyecciones se ubican en $1.619 en enero, $1.649 en febrero, $1.677 en marzo y $1.702 en abril. La comparación con una inflación anual proyectada del 30,4% sugiere, según el REM, una apreciación real del peso.

Tasas de interés. Los analistas corrigieron levemente hacia arriba sus estimaciones sobre la TAMAR, la tasa mayorista que pagan los bancos privados por depósitos a plazo fijo de grandes montos. Para noviembre, previeron una tasa del 23,9% nominal anual, equivalente a una tasa efectiva mensual del 1,96%; el Top 10 coincidió con ese valor. Para diciembre, la proyección subió a 24% nominal anual, con una tasa efectiva mensual del 1,97%, mientras que el Top 10 calculó 23,78%. El ajuste refleja una expectativa de costo financiero algo más alto hacia fin de año.

Mercado laboral. El informe incorporó una mejora leve en la tasa de desocupación esperada, en un contexto de menor actividad. Para el tercer trimestre, el REM ubicó el desempleo en 7,6% de la población económicamente activa, con una suba de 0,1 punto porcentual respecto del relevamiento anterior. Para el cuarto trimestre, el mercado proyectó una tasa de 7,8%, también 0,1 punto por encima de la medición previa. El Top 10 estimó 7,9% para el cierre del año.

El informe del Banco Central se presenta como una referencia para seguir la evolución del tipo de cambio, las tasas y el empleo en los próximos meses. En particular, la combinación de menor dólar proyectado, tasas algo más altas y desempleo en aumento marca el cuadro que el mercado espera para el cierre de 2025 y el arranque de 2026.