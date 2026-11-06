La convocatoria habilita importaciones sin arancel extrazona y reserva una parte para empresas que instalen cargadores. Las solicitudes se reciben del 7 al 17 de noviembre por TAD.

El Gobierno nacional abrió la convocatoria para distribuir el cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos que podrán ingresar al país durante 2027 sin pagar el arancel extrazona. La medida incorpora una reserva específica para empresas que se comprometan a instalar cargadores, un criterio que vincula la importación con infraestructura de abastecimiento.

La decisión quedó formalizada mediante la Disposición 451/2026 de la Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial, publicada este viernes 6 de noviembre. Las empresas interesadas podrán presentar sus solicitudes desde el sábado 7 hasta el martes 17 de noviembre, a las 23:59, a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD, la plataforma oficial para realizar gestiones ante el Estado por internet).

Distribución del cupo

El esquema mantiene dos grandes bloques de 25.000 unidades cada uno: uno para las terminales automotrices radicadas en el país y otro para el resto de los importadores. Entre las terminales, cada empresa recibirá una asignación inicial de 750 vehículos, mientras que el remanente se repartirá según una fórmula que toma en cuenta la producción nacional y las patentes de autos electrificados de cada marca.

Para los demás importadores, la distribución se organizará en cinco categorías: grandes, medianos en dos escalas, pequeños y nuevos participantes. Los porcentajes fijados son del 60%, 12%, 6%, 2% y 20%, respectivamente. Por esa vía, 5.000 unidades quedan reservadas para empresas que no hayan participado en convocatorias anteriores.

Infraestructura de carga

Dentro del grupo de nuevos importadores, 2.500 vehículos se asignarán priorizando tecnologías innovadoras y otros 2.500 quedarán sujetos a compromisos de inversión en infraestructura de carga. Para acceder a esa reserva, las empresas deberán presentar un plan con al menos 20 puntos de carga instalados y en funcionamiento como máximo el 31 de enero de 2028.

El cumplimiento de esa obligación deberá acreditarse con un informe profesional y estará respaldado por una garantía. El diseño del cupo, por lo tanto, no solo ordena el ingreso de unidades sino que también introduce una exigencia de ejecución sobre la red de carga asociada a esos vehículos.

Alcance de la medida

La convocatoria define las condiciones para que las empresas soliciten unidades del cupo, pero no adjudica todavía vehículos a ninguna marca ni confirma qué modelos llegarán por esta vía. Tampoco se trata de una inscripción para compradores particulares, ya que el trámite está dirigido a las empresas que luego importarán y venderán los autos. El beneficio reduce a 0% el arancel de importación extrazona, aunque no elimina otros impuestos ni garantiza una baja equivalente en el precio final.

Para conocer qué modelos y precios efectivamente llegarán en 2027, habrá que esperar las adjudicaciones y los anuncios comerciales de cada marca. Hasta entonces, el dato relevante es que el proceso administrativo quedó habilitado y que el cronograma de presentación vence el 17 de noviembre.