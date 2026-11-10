Con una canasta exportadora volcada en un 88,5% a la actividad minera, la provincia cuyana se consolida como el segundo polo exportador del país y encabeza las inversiones estratégicas en oro y cobre bajo el régimen de incentivos a las grandes inversiones.

Durante el primer semestre de 2026, la minería argentina alcanzó exportaciones totales por 4.650 millones de dólares en minerales metalíferos y compuestos de litio. En este escenario de fuerte dinamismo exterior, la provincia de San Juan reafirmó su condición de pilar productivo al concentrar el 22,9% de los despachos totales del país. De este modo, se ubica como la segunda provincia exportadora del sector, formando junto a Santa Cruz un bloque que explica más del 62% del comercio exterior minero argentino.

La trascendencia del sector dentro de la economía sanjuanina resulta contundente: el 88,5% de las exportaciones totales de la provincia corresponden de manera directa a la actividad minera. Esta altísima especialización productiva convierte a la minería en el indiscutido motor económico regional. La canasta exportadora sanjuanina se encuentra traccionada por el oro, que a nivel nacional generó 2.921 millones de dólares con un crecimiento interanual del 52,0%, favorecido por cotizaciones internacionales que promediaron los 4.228 dólares por onza troy. A ello se suma la contribución de la plata, cuyas ventas externas nacionales ascendieron a 580,8 millones de dólares impulsadas por un alza del 85,3% en su precio promedio.

Avances y evolución de la cartera minera sanjuanina

A nivel nacional, la Secretaría de Minería contabiliza una cartera de 63 proyectos avanzados e iniciales, de los cuales 27 se encuentran en fase productiva. En este mapa nacional, San Juan alberga una de las concentraciones geológicas más ricas del planeta en metales preciosos y minerales industriales. En la actualidad, la provincia sostiene su producción a través de yacimientos maduros y consolidados como Veladero.

Durante el primer semestre de 2026, la cartera sanjuanina registró hitos técnicos de gran relevancia internacional. Destaca la presentación de la actualización de la Evaluación Económica Preliminar (PEA) del proyecto Vicuña en febrero de 2026, así como la publicación del Estudio de Prefactibilidad del yacimiento Hualilán en mayo de 2026, que después volvió a atrás la explotación por decisión de la empresa canadiense que la opera. . A la par de estos proyectos, San Juan resguarda la mayor reserva de cobre sin explotar de la región, integrada por yacimientos gigantes de categoría mundial como Los Azules, El Pachón, Altar, Filo del Sol y Josemaría- estos dos últimos Josemaría-, llamados a transformar la matriz exportadora argentina en la próxima década.

Dinaminación del mercado: inversiones y operaciones de fusiones

El enorme potencial geológico de la provincia se ha traducido en un intenso flujo de capitales y transacciones corporativas internacionales durante los primeros meses de 2026. Entre los anuncios destacados figura la firma de un acuerdo por parte de Sable Resources para la opción de adquisición y expansión del proyecto de cobre El Acero / Zorro por un monto de 300.000 dólares.

Asimismo, Pan American Silver concretó la adquisición de la propiedad aurífera Evelina por 1,2 millones de dólares, mientras que el gigante global Rio Tinto suscribió una colocación privada de acciones por 15,0 millones de dólares con Mogotes Metals Group para financiar un agresivo programa de exploración en el proyecto cuprífero Filo Sur. Estas operaciones ratifican la confianza del capital internacional en el horizonte minero sanjuanino.

Dominio absoluto en el RIGI: San Juan lidera los grandes proyectos metalíferos

En el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley 27.742, Argentina aprobó 12 proyectos de escala global hasta agosto de 2026. En este reparto territorial, San Juan se destaca al capturar 4 de esas 12 iniciativas aprobadas, lo que equivale exactamente a un tercio (33,3%) del total nacional.

La particularidad sanjuanina reside en la calidad de sus proyectos aprobados: mientras otras jurisdicciones concentran iniciativas en compuestos de litio o plata, el 100% de los proyectos RIGI radicados en San Juan pertenecen al rubro metalífero de cobres y metales preciosos. Las cuatro iniciativas promocionadas corresponden a la construcción del megaproyecto de cobre Los Azules, el desarrollo del yacimiento Vicuña, las obras de ampliación de las Fases 8 y 9 de Mina Veladero y el proyecto de desarrollo subterráneo Carbonatos Profundos de Gualcamayo. Con estas aprobaciones, San Juan se coloca a la vanguardia de la reactivación cuprífera y de la extensión de vida útil del oro en el país.

Impacto en el empleo directo y perfil de la fuerza laboral

El dinamismo de la minería metalífera sanjuanina repercute de manera directa en el mercado de trabajo formal. A nivel nacional, la minería metalífera y de litio alcanzó en el segundo trimestre de 2026 un récord histórico de 19.011 puestos de trabajo formales, reflejando un alza interanual del 8,5%. El rubro puramente metalífero, donde San Juan ejerce un claro liderazgo, absorbe 13.511 empleos con un incremento anual del 9,7%.

La caracterización laboral muestra un constante avance en la inclusión y profesionalización: el empleo femenino en el sector creció un 10,6% interanual alcanzando el 16,0% del total de puestos de trabajo. En términos de edad, la fuerza laboral minera se caracteriza por su juventud y productividad, con un 62,4% de los trabajadores concentrados entre los 25 y 44 años de edad, convirtiendo al sector en un catalizador de arraigo y formación para las nuevas generaciones.

Marco normativo, infraestructura logística y proyección internacional

El desarrollo de los proyectos sanjuaninos se encuentra respaldado por importantes actualizaciones normativas y de infraestructura llevadas a cabo durante 2026. La reglamentación de la Ley 24.196 mediante el Decreto 482/2026 amplió a 500 kilómetros el criterio de integración regional entre yacimientos y plantas de beneficio, facilitando la operatividad de la alta cordillera. Asimismo, la creación del Registro de Inversiones Mineras (RIM) y la prórroga por un año del plazo de adhesión al RIGI brindan previsibilidad jurídica a las empresas del sector.

En materia logística, la adjudicación de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones para los corredores viales de Cuyo y la reglamentación para la libre circulación de bitrenes optimizan el transporte pesado de insumos y minerales. Finalmente, la firma de acuerdos bilaterales de suministro de minerales críticos por parte de la Argentina con potencias internacionales como Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur y Canadá posiciona a San Juan como un socio estratégico global en las cadenas mundiales de la transición energética.