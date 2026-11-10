Las expectativas de los comerciantes pyme para los próximos 12 meses muestran un escenario de cautela. Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el 48,4% espera que el desempeño de su empresa se mantenga sin variaciones, el 41,1% proyecta una mejora y el 10,5% anticipa un empeoramiento de la actividad.

El informe también marca un cambio respecto de septiembre. La proporción de empresarios que prevé un escenario estable aumentó 4,3 puntos porcentuales, mientras que las expectativas de mejora retrocedieron 0,7 puntos. En ese marco, la lectura dominante entre los consultados es de prudencia frente al próximo año, sin una mayoría que anticipe una recuperación clara.

Inversión y financiamiento La cautela se refleja además en las decisiones de inversión. El 54,9% de los encuestados considera que no es una etapa propicia para realizar nuevos desembolsos de capital, el 29,3% no definió una postura y apenas el 15,8% cree conveniente invertir. Ese comportamiento resulta relevante porque condiciona la reposición de stock, la incorporación de equipamiento y la expansión de capacidad en un sector con fuerte peso en el empleo y el consumo interno.

Las perspectivas para el próximo año se conocen en un contexto en el que las ventas minoristas pyme todavía muestran debilidad. De acuerdo con CAME, en octubre cayeron 1,6% interanual, aunque registraron una mejora mensual del 0,3% en la medición desestacionalizada. En los primeros diez meses de 2026, el indicador acumuló una contracción del 2%. La entidad señaló además que el consumo se concentró en productos esenciales y compras de menor valor.

Rubros y comportamiento del consumo CAME indicó que el Día de la Madre y el recambio de temporada primavera-verano impulsaron las ventas de algunos comercios, aunque la actividad perdió intensidad durante la segunda mitad de octubre. En la comparación interanual por rubros, Calzado y marroquinería, y Textil e indumentaria encabezaron las subas con 3,6% cada uno, mientras que Perfumería avanzó 0,8%. En sentido contrario, Farmacia retrocedió 3,7%, Alimentos y bebidas cayó 3,5% y Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción bajó 3,4%.

En paralelo, las ventas online de los comercios con locales a la calle crecieron 17,7% interanual durante octubre. El relevamiento también mostró que el 51,9% de los empresarios consideró que su actividad se mantuvo sin cambios frente al mismo mes del año anterior, el 41% observó un empeoramiento y apenas el 7,1% registró una mejora. Ese cuadro explica por qué la expectativa de inversión sigue rezagada respecto de los anuncios oficiales.

Anuncios oficiales y alcance El escenario se da después de las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la 32.ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA). Entre ellas, informó la suspensión de los embargos de ARCA a las pymes hasta mayo de 2027 y la ampliación del plan de pagos en 18 cuotas, con incorporación de deudas vencidas hasta el 31 de octubre, frente al límite anterior del 30 de junio.

Caputo también anunció que las pequeñas y medianas empresas podrán utilizar el 100% de sus créditos por IVA de exportación o reintegros para cancelar deudas aduaneras, mientras que para las grandes compañías el acceso será parcial y de aplicación gradual. Además, anticipó créditos del Banco Nación para la industria automotriz, con una tasa fija cercana al 20% y plazos de tres, cuatro y cinco años, y propuso negociar con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires la eliminación del impuesto a los Sellos mediante un esquema de compensaciones de Nación. Por ahora, el relevamiento de CAME muestra que el sector sigue priorizando la estabilidad sobre la expansión y que más de la mitad de los consultados no ve condiciones para invertir.