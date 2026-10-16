La inflación de septiembre fue de 1,9% a nivel nacional, pero el relevamiento provincial mostró una evolución dispar entre los distritos con índice propio. Según el último informe de la consultora Politikon Chaco, procesado por Agencia Noticias Argentinas, Río Negro encabezó las subas con 2,5%.

Detrás se ubicaron Neuquén y Tucumán, ambas con 2,1%, mientras que Jujuy se alineó con el promedio país al registrar 1,9%. En el otro extremo, Córdoba mostró el menor incremento mensual, con 1,4%. El informe abarca a las diez jurisdicciones que cuentan con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) propio, es decir, una medición local del costo de vida.

Comportamiento frente a agosto

Al comparar con agosto, cinco de esas diez jurisdicciones aceleraron su ritmo de aumento. Río Negro volvió a encabezar ese grupo, con una suba de 0,4 puntos porcentuales, seguida por Tucumán (+0,3), Jujuy (+0,2), Mendoza (+0,2) y la Ciudad de Buenos Aires (+0,1). En sentido contrario, Chaco retrocedió 0,1 puntos, San Luis, Neuquén y Santa Fe bajaron 0,2, y Córdoba registró una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales.

Rubros que impulsaron los precios

El informe también identifica los capítulos que empujaron el índice en cada jurisdicción. En Río Negro, los mayores incrementos se observaron en Alimentos y bebidas (3,3%), Atención médica (5,2%) y Transporte (4,6%). En Neuquén sobresalieron Prendas de vestir y calzado y Educación, ambos con 3%, además de Vivienda y servicios públicos (2,6%).

En Tucumán, el mayor impulso provino de Vivienda y servicios públicos (4,5%) y Salud (3,8%). En Jujuy, los aumentos más altos se dieron en Vivienda y servicios públicos (4,1%), Cuidado personal (3,8%) y Recreación y cultura (3,3%). En CABA, Educación lideró con 2,9%, seguida por Vivienda y servicios públicos y Prendas de vestir y calzado, ambas con 2,3%.

El resto de las jurisdicciones mostró comportamientos similares en rubros puntuales: en Chaco destacaron Esparcimiento y cultura (4,2%) y Vivienda y servicios públicos (3,9%); en Mendoza, Esparcimiento (3,8%) e indumentaria (3,3%); en Santa Fe, Educación (3,8%), Atención médica (2,5%) y Vivienda y servicios públicos (2,1%); en San Luis, Otros bienes y servicios (3%), Educación (2,2%) y Atención médica (2%); y en Córdoba, Seguros y servicios financieros (3,4%) junto con Cuidado personal, Salud y Educación, los tres con 2,7%.

La información resulta útil para comparar la dinámica de precios entre provincias y para observar qué rubros presionan sobre el costo de vida en cada distrito. En un contexto de mediciones desiguales, el dato central es que la inflación nacional no reflejó un comportamiento homogéneo en las jurisdicciones con IPC propio. El próximo dato a seguir será la evolución de octubre, que permitirá verificar si la dispersión provincial se mantiene o se corrige.