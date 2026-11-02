Durante octubre de 2026 se cerraron paritarias para los últimos meses de 2026 y, en algunos casos, también para tramos de 2027. Entre los sectores que adelantaron negociaciones figuran viajantes de comercio, trabajadores del plástico y camioneros, que además incorporaron meses de vacaciones del año próximo. La mayoría de los acuerdos quedó por debajo del 2% mensual, con excepciones en vitivinícolas, pilotos de avión y seguridad privada.

El último dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 1,9% intermensual, según el texto de referencia. Esa referencia inflacionaria explica por qué varias paritarias se diseñaron con incrementos escalonados y sumas no remunerativas, aunque el propio material advierte que, si la desaceleración no se sostiene, los aumentos podrían quedar rezagados. En ese marco, la liquidación que se cobrará en noviembre surge de los sueldos devengados en octubre.

Estatales y fuerzas federales

La Administración Pública Nacional cerró un acuerdo aceptado por UPCN y rechazado por ATE. El cronograma pendiente prevé 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, más una asignación fija de $80.000 en diciembre. Para los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), el aumento total del último cuatrimestre será de 9,8% en cuatro cuotas. Además, los ministerios de Seguridad y de Defensa actualizaron básicos y suplementos de las Fuerzas Armadas, con aplicación entre septiembre y diciembre de 2026.

Comercio, construcción y servicios

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) acordó con las cámaras mercantiles un 5,7% para el convenio 130/75, distribuido en tres cuotas de 1,9% entre octubre y diciembre de 2026, más una suma extraordinaria de $50.000 en dos pagos. La UOCRA cerró una suba total de 5,51% para el convenio 76/75, de la que resta 1,8% en octubre y 1,7% en noviembre. En seguridad privada, la UPSRA pactó un esquema semestral de 17,35% con sumas no remunerativas: en noviembre quedan pendientes 2,24% y $70.000, mientras que en diciembre se agrega 4,01% y $120.000.

Industria, transporte y actividad minera

La UOM acordó 12% para los siderúrgicos de la Rama 21, con 6% no remunerativo y no acumulativo aún por pagar en noviembre y diciembre, además de bonos extraordinarios de $1.600.000 para trabajadores propios y $1.280.000 para contratistas. En la rama metalúrgica, el mismo gremio cerró un 23,5% entre agosto y marzo de 2027, con incorporación a básicos recién en abril de ese año. La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros firmó una mejora total de 9,9% entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, con bono de $1,2 millones en enero de 2027. En minería, AOMA consiguió para Cemento Portland un básico de $1,1 millones en octubre, mientras que ASIJEMIN había cerrado para Veladero y Gualcamayo un incremento de 16,86%, del que resta 5% desde el 1 de octubre más una suma de $80.000.

Otros convenios vigentes

También quedaron definidos los aumentos para empleadas domésticas, pilotos, bancarios, sanidad, químicos, plástico, alimentación, azucareros, telefónicos, maestranza, caucho y gráficos, entre otros sectores. En varios casos, las actualizaciones se vinculan al IPC o incluyen sumas no remunerativas que luego se incorporan al básico, como ocurre en comercio, textiles, seguros y telecomunicaciones. El cierre de estas paritarias deja como variable central la evolución de la inflación de noviembre y diciembre de 2026, que determinará si los esquemas pactados conservan poder de compra o requieren revisión en los primeros meses de 2027.