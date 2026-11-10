Mientras el consumo argentino sigue bajo presión, un informe de YCON Research elaborado junto con Acqua IT identifica ocho empresas que lograron aumentar ventas, sumar compradores y abrir oportunidades de crecimiento. El trabajo se concentra en las estrategias que aplicaron para sostener resultados en un escenario de hogares más cautelosos con el gasto. Entre los casos analizados figuran Mercado Libre, Newsan, Frávega y On City.

El contexto general muestra una demanda debilitada. Según datos de Scentia, el consumo masivo cayó 1,5% interanual en agosto de 2026 y acumuló un retroceso de 2,7% en los primeros ocho meses del año. A su vez, el estudio Consumer Insights de Worldpanel by Numerator indicó que en el segundo trimestre los hogares compraron 3,7% menos en volumen, aunque aumentaron 1,1% sus visitas a los puntos de venta. La lectura de ese comportamiento es una mayor frecuencia de compra y canastas más chicas.

Ese cambio también impacta en la relación con las marcas. El consultor Guillermo Oliveto señala que el consumidor busca cada vez más “comprar bien”, mientras que el estudio Social Mood de Moiguer, correspondiente al tercer trimestre de 2026, muestra que cuatro de cada diez hogares combinan recortes en gastos esenciales con pequeños consumos de disfrute. En ese marco, el informe plantea que las empresas que crecen no necesariamente venden más por una sola vía, sino por la combinación de canales, datos y oferta ajustada a nuevas conductas de compra.

Casos de crecimiento

Uno de los ejemplos es Mercado Libre, que informó un crecimiento interanual del 22% en los artículos vendidos en Argentina durante el segundo trimestre de 2026. La compañía, que integra comercio electrónico, servicios financieros y logística, también avanzó en una arquitectura de búsqueda basada en inteligencia artificial en sus cinco principales mercados. Según el informe, esa implementación mejoró las tasas de conversión y los clics publicitarios.

En el caso de Newsan Consumo Masivo, la empresa reportó un aumento del 11% en las unidades vendidas durante su ejercicio fiscal cerrado en junio de 2026. La unidad, dedicada a productos de cuidado personal y del hogar, sumó más de 100 clientes directos y amplió 16% su distribución física. En paralelo, la distribución enfocada en comercio electrónico creció 34%, aunque ese canal todavía representaba menos del 2% de la facturación.

También aparecen resultados en el sector alimenticio. Morixe registró un aumento del 21% en sus ingresos reales durante el primer semestre de 2026, impulsado por la diversificación de su portafolio, las adquisiciones y el desarrollo de mercados internacionales. El informe aclara que ese crecimiento consolidado no equivale únicamente a una mayor demanda dentro del país, porque incluye operaciones fuera de Argentina y expansión del negocio.

En otra escala, Yerba Mate Cósmico comunicó un crecimiento interanual del 120% en ventas durante el primer trimestre de 2026. Ese desempeño estuvo acompañado por la incorporación de distribuidores en distintas provincias y una mayor presencia en puntos de venta estratégicos. El caso ilustra el peso que puede tener la disponibilidad del producto en una categoría de consumo habitual.

Canales, tecnología y contexto comercial

La búsqueda de nuevas ocasiones de consumo también aparece en Milagros del Sol y Rasta, vinculadas al mercado de los dulces de leche y los alfajores. Milagros del Sol amplió sus ventas con una propuesta de variedades y presentaciones adaptadas a distintos públicos, en especial turistas que buscan productos fáciles de transportar o regalar. En tanto, Rasta mostró un fuerte incremento en la demanda de dulce de leche como insumo para alfajores.

Según datos de Vacalin, Rasta pasó de comprar alrededor de 2.000 kilos mensuales en 2022 a más de 400.000 kilos por mes en 2026. El informe aclara que ese dato permite dimensionar la expansión de su abastecimiento, aunque no mide de manera directa sus ventas al consumidor final. En el sector de electrodomésticos, en tanto, Frávega informó que en la previa del Mundial de 2026 vendía 30% más televisores en unidades que en la misma etapa previa al Mundial de 2022.

On City comunicó a comienzos de junio un incremento cercano al 70% en las ventas de televisores frente a junio de 2025. Ambos casos reflejan el efecto de un acontecimiento extraordinario sobre la compra de determinadas categorías. A la vez, las dos compañías habían avanzado en herramientas digitales para mejorar la experiencia del consumidor y ordenar la oferta en canales de venta más complejos.

En Frávega, una implementación de Salesforce Marketing Cloud y Einstein permitió desarrollar segmentación y comunicaciones personalizadas, con antecedentes que incluyen un aumento superior al 25% en compras web y mejoras de entre 20% y 30% en ventas mediante correos electrónicos personalizados. El informe aclara que esos resultados corresponden a antecedentes de transformación digital y no explican por sí solos el salto de ventas de televisores en 2026. En On City, en tanto, en marzo de 2025 se presentaron asistentes virtuales basados en tecnología de ChatGPT para orientar la navegación, recomendar productos y responder consultas sobre pagos, envíos y garantías.

Integración y próximos pasos

Para Acqua IT, uno de los desafíos centrales es conectar los datos de clientes con las áreas que intervienen en la venta. La integración entre comercio electrónico, atención, marketing, inventario y operaciones permite reconocer necesidades, responder con información consistente y evitar que una consulta pierda contexto entre canales. Martín Luro, CEO de Acqua IT, sostuvo que “De poco sirve generar una consulta si después se pierde el contexto, nadie responde a tiempo o el producto ofrecido no está disponible”.

Luro agregó que la integración de las soluciones de venta, marketing, atención y operación permite que cada interacción aproveche lo que la empresa ya sabe y que el cliente reciba una respuesta consistente. Según explicó, una arquitectura de ese tipo empieza por definir cómo se reconoce a un cliente y qué información puede usarse en cada interacción. Luego, las transacciones del punto de venta, el comercio electrónico y el historial del CRM (gestión de la relación con el cliente) deben vincularse con reglas de identidad y calidad.

El siguiente paso, de acuerdo con el informe, conecta esos perfiles con el estado del negocio. El ERP (sistema de gestión empresarial) aporta información administrativa y comercial; los sistemas de inventario y pedidos permiten conocer existencias y entregas; y la plataforma de atención conserva consultas y reclamos. Plataformas de integración como MuleSoft documentan conexiones con SAP y otros sistemas mediante APIs (interfaces que permiten consultar datos o ejecutar operaciones bajo reglas definidas), de modo que la respuesta al comprador se apoye en disponibilidad efectiva y no en un catálogo desactualizado.

El informe cierra con otra variable relevante: la base de clientes muestra sobre todo a quienes ya compraron o interactuaron con la empresa, por lo que el crecimiento también exige observar a quienes compran en otros lugares o postergan la categoría. En ese punto entran paneles de consumo, encuestas, información sectorial y escucha de conversaciones públicas. La combinación de esas fuentes, junto con la personalización y la coordinación entre marketing y atención, aparece como uno de los factores que seguirá definiendo qué empresas logran crecer en un mercado todavía retraído.