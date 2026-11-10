De cara a la próxima campaña masiva de comercio electrónico, las empresas se preparan para reforzar sus operaciones ante uno de los picos de ventas más intensos del año. Ese movimiento se traduce en una mayor demanda de personal eventual para cubrir funciones estratégicas, en un contexto de expansión del canal digital. Según un informe de Insight LAC, el comercio electrónico representó cerca del 15,5% de las ventas minoristas en 2025, con un crecimiento interanual del 9% en moneda constante.

La evolución de las ventas online tiene impacto directo sobre el empleo. De acuerdo con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el 44% de las empresas del sector reasignó o incorporó personal vinculado a las ventas online durante 2025, a razón de un promedio de cinco empleados por compañía. Ese comportamiento se verificó también durante el Hot Sale 2025, cuando participaron 1.011 marcas, se registraron 17,9 millones de visitas, se superaron los 6 millones de órdenes de compra y se vendieron 12,1 millones de productos.

Planificación operativa

Desde Grupo Gestión señalaron que la tracción laboral de estas fechas comienza antes del inicio de las promociones y se prolonga después del cierre formal. Las compañías inician semanas antes con el acondicionamiento de stock, el refuerzo de depósitos y la preparación de los equipos de distribución y soporte. Luego continúan con la logística de última milla y el servicio de postventa, dos tramos que sostienen la demanda de personal por fuera del período de ofertas.

Perfiles requeridos

En ese esquema, las campañas masivas se consolidan como un dinamizador del empleo temporal en sectores como logística, retail, consumo masivo y atención al cliente. Entre los perfiles más requeridos figuran repositores, cajeros, packers, personal de cross docking, representantes de atención al cliente omnicanal, representantes de ventas, empleados de depósito, e-commerce/pickers, supervisores de depósito y choferes de última milla. Cada uno cumple funciones específicas en la reposición, preparación, despacho, coordinación y entrega de mercadería.

Anticipación de contrataciones

“Los eventos de ventas online exigen una planificación integral de las operaciones. La necesidad de personal no se limita a los días de promociones: comienza semanas antes con la preparación de las operaciones y se extiende tras el evento con la distribución de productos y el soporte postventa. Por eso, anticipar las contrataciones y contar con capacidad de respuesta es clave para garantizar la calidad del servicio”, explicó Cecilia Tonelli, jefa de Reclutamiento y Selección de Grupo Gestión. La próxima referencia para medir ese impacto será la campaña comercial que concentre el mayor volumen de ventas online del período.