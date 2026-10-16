Los precios de los alimentos acumulan seis alzas seguidas y alcanzan su mayor nivel de 2026. La carne vacuna todavía no trasladó todo su efecto estacional.

Los precios de los alimentos registraron en la segunda semana de octubre un incremento del 0,4% y completaron seis subas consecutivas en el acumulado mensual, que llegó al 4,4%, el mayor nivel en lo que va de 2026.

El dato surge de un relevamiento privado y muestra que la presión sobre la canasta alimentaria continúa en un mes en el que todavía no se reflejó en su totalidad la esperada suba estacional de la carne vacuna. Ese rubro suele tener mayor incidencia en el nivel general de precios por su peso en la canasta de consumo familiar.

Carne y estacionalidad Referentes de la industria frigorífica estimaron que hacia el cierre del año podría haber un aumento de la carne vacuna en torno al 10%. Según esa proyección, el movimiento respondería a factores estacionales, como la menor oferta de animales para faena y la retención de hembras, pero también a eventuales complicaciones de traslado por las inundaciones que el fenómeno de El Niño podría provocar en zonas productoras.

En esa línea, un relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) indica que en el último trimestre de cada año los precios de los cortes vacunos suelen registrar un salto respecto de la inflación general. Antes de que ese efecto se exprese por completo, la carne vacuna subió 0,44% en la segunda semana de octubre y acumuló 3,6% en el mes.

Incidencia en la canasta Aunque no fue el producto de mayor aumento ni en la semana ni en el mes, la carne tuvo un impacto relevante por su ponderación en el gasto de los hogares. Para la consultora LCG, ese rubro explicó el 35% de la suba semanal de todos los alimentos y el 25% del incremento mensual. Las consultoras, además, prevén que la inflación de octubre se mantendrá en niveles similares e incluso levemente inferiores al 1,9% de octubre.

Rubros con mayores variaciones En la segunda semana del mes, los mayores aumentos se observaron en Condimentos y otros productos alimenticios (2,31%) y Verduras (2,28%), ambos por encima del promedio general. En cambio, Productos de panificación, cereales y pastas mostró una baja del 0,62%. En el acumulado de las últimas cuatro semanas, Verduras lideró las subas con 7,9%, seguida por Productos de panificación, cereales y pastas (5,9%) y Bebidas e infusiones para consumir en el hogar (5,6%).

También quedaron por debajo del promedio mensual Productos lácteos y huevos (3,9%), Carnes (3,6%), Comidas listas para llevar (2,9%), Condimentos y otros productos alimenticios (2,4%), Frutas (1,7%), Azúcar, miel, dulces y cacao (1,3%) y Aceites (-1,2%). El seguimiento de las próximas semanas será clave para verificar si la carne traslada finalmente a precios el efecto estacional que anticipan las consultoras y el sector frigorífico.