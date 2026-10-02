Durante septiembre se patentaron en Argentina 865 vehículos eléctricos, con una suba del 29,7% frente a agosto y un incremento interanual del 434% respecto de septiembre de 2025. En el acumulado de enero a septiembre, el segmento alcanzó 6.033 unidades, con un crecimiento del 776,9% frente al mismo período del año anterior. El dato confirma una expansión sostenida del mercado de electrificados y una mayor participación de nuevas marcas en la plaza local.

En paralelo, los vehículos híbridos sumaron 8.322 unidades, con un aumento mensual del 18,1% y una expansión interanual del 161%. Entre enero y septiembre, el total ascendió a 60.129 unidades, lo que representa una suba del 246,6% en comparación con 2025. La diferencia de escala entre ambos segmentos muestra que los híbridos tienen una penetración más amplia dentro del mercado total de autos livianos.

Dominio de marcas chinas El ranking de marcas del mes estuvo encabezado por BYD, con 565 unidades, seguida por JMEV con 65, BAIC con 64 y ARCFOX con 58. Más atrás se ubicaron Chevrolet con 56 unidades, GAC Motor con 15, Dongfeng con 10, Volvo con 8, Geely con 5 y Great Wall con 5. El informe destacó que la presencia de marcas de origen chino se sostiene mediante estrategias de precio y financiamiento agresivas.

En el ranking de modelos eléctricos, BYD Dolphin Mini lideró con 495 unidades, seguido por BYD Yuan Pro con 70, JMEV Easy 3 con 65 y BAIC EU5 con 64. Luego aparecieron Chevrolet Spark con 56 unidades, ARCFOX T1 con 30, ARCFOX S5 con 20, GAC Motor Aion UT con 15, Dongfeng Box con 10 y ARCFOX T5 con 8. Entre los modelos regionales, el Toyota Corolla Cross Hybrid y el Yaris Cross Hybrid mantuvieron presencia en el ranking, aunque dentro de un escenario más competitivo.

El factor regulatorio El sistema de cupos de importación sin aranceles impulsado por el Gobierno sigue siendo un elemento central en la expansión del segmento. Ese esquema facilita el ingreso de nuevos modelos a precios más accesibles y acelera la competencia entre terminales y marcas recién incorporadas al país. En ese marco, el avance de los electrificados deja de ser una tendencia incipiente y pasa a configurar una dinámica estructural dentro del mercado automotor local.