La producción de petróleo en la Argentina alcanzó en agosto de 2026 un récord de 943.000 barriles diarios, con un avance mensual de 2,5% y un aporte central de Vaca Muerta, que siguió compensando la caída de los yacimientos convencionales. El dato surge del Informe Mensual de Indicadores Oil y Gas Argentina, elaborado por Aleph Energy junto con Ecolatina. En paralelo, el superávit energético acumulado en 12 meses llegó a US$11.071 millones, según el último informe de coyuntura de Fundación Libertad, sobre datos del INDEC.

Nuevo máximo productivo El volumen extraído superó por cuarto mes consecutivo los 900.000 barriles diarios y quedó 23.500 barriles por encima del registro de julio. El crecimiento se explicó exclusivamente por el segmento no convencional, que aumentó 4,2% mensual y alcanzó unos 676.000 barriles diarios, equivalentes a alrededor del 71% del total nacional. En sentido contrario, la producción convencional cayó 1,3% en el mes y acumuló una baja de 9% en la comparación de año móvil.

Impacto externo y comercial La expansión petrolera tuvo efecto directo sobre el ingreso de divisas. Fundación Libertad informó que las exportaciones de combustibles y energía sumaron US$1.494 millones en agosto, con una mejora interanual de 41,2%, mientras las importaciones del rubro fueron de US$517 millones. Con ese saldo, el superávit energético mensual rondó los US$977 millones y el acumulado de los últimos 12 meses representó el 45,3% del superávit comercial argentino, que la entidad ubicó en US$24.460 millones.

Concentración en la Cuenca Neuquina La Cuenca Neuquina produjo 751.000 barriles diarios en agosto y explicó cerca del 80% del petróleo del país. En contraste, la Cuenca del Golfo San Jorge registró una caída mensual de 1,5% y una contracción de 8% en la medición de año móvil. El informe señala que esta divergencia refleja el declino estructural de la producción convencional y la reasignación de inversiones hacia proyectos no convencionales en Neuquén.

Empresas y pozos que explican el avance El reporte de Aleph Energy identificó a YPF como la principal operadora del shale oil, con 340.000 barriles diarios en agosto, cerca de la mitad del segmento. También mencionó a Vista Energy, Pluspetrol, Shell, Pan American Energy, Chevron, Tecpetrol y Pampa Energía. Entre los desarrollos que más crecieron figuran Bandurria Sur, Loma Campana, La Angostura Sur I y Rincón de Aranda. La continuidad de ese ritmo dependerá de nueva perforación, más fracturas y obras de infraestructura para evacuar la producción.

Gas, empleo e infraestructura El gas natural tuvo un comportamiento distinto: en agosto de 2026 cayó 1,9% mensual y 1,5% interanual, hasta 156 millones de metros cúbicos diarios. Fundación Libertad también señaló que Neuquén y Río Negro fueron las únicas jurisdicciones con crecimiento del empleo asalariado privado formal entre noviembre de 2023 y junio de 2026, con alzas de 8,7% y 3,3%, respectivamente. La próxima referencia para el sector será la ampliación de la infraestructura de transporte, incluida la prevista en el Gasoducto Perito Moreno, que podría sumar 14 millones de metros cúbicos diarios hacia fines de abril de 2027.