El Indec informó subas en construcción y minería, con caída interanual de la industria manufacturera. En nueve meses, la manufactura acumuló un retroceso de 2,6%.

La actividad económica mostró resultados dispares en septiembre, según los informes difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La construcción subió 7,8% frente a agosto y 5,1% interanual, mientras que la industria manufacturera avanzó 0,7% en la comparación mensual, pero cayó 1,8% respecto del mismo mes de 2025. En paralelo, la producción minera aumentó 7,1% interanual, con impulso del petróleo no convencional y el litio.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, la construcción registró una suba de 1,3%, la industria manufacturera retrocedió 2,6% y la minería avanzó 7,8%. Esa combinación refleja un comportamiento heterogéneo entre sectores que tienen incidencia directa en la inversión, el empleo formal y la actividad vinculada a insumos, energía y exportaciones. El dato mensual de la industria alivió parcialmente la caída, pero no modificó el saldo negativo del período enero-septiembre.

Industria con mejora mensual y baja acumulada El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) mostró una suba mensual de 0,7% en septiembre, de acuerdo con la serie desestacionalizada. Sin embargo, la comparación interanual arrojó una caída de 1,8% y la serie tendencia-ciclo, que permite observar la evolución subyacente de la actividad, descendió 0,4% respecto de agosto. Además, diez de las 16 divisiones industriales registraron bajas interanuales.

La contracción más pronunciada correspondió a maquinaria y equipo, con una caída de 26,8%. Dentro de ese rubro, la producción de maquinaria agropecuaria retrocedió 45,4% y los aparatos de uso doméstico bajaron 23,6%. También se destacó la baja de otros equipos, aparatos e instrumentos, que cayó 22%, mientras que la producción de informática, televisores y celulares retrocedió 38,9%, según el detalle sectorial del organismo estadístico.

Entre las divisiones que cerraron septiembre en terreno negativo también aparecieron productos de tabaco (-6,5%), prendas de vestir, cuero y calzado (-5,3%), muebles y colchones (-4,9%), productos de metal (-4%), vehículos automotores y autopartes (-3,5%), industrias metálicas básicas (-1,1%), refinación del petróleo (-0,8%) y alimentos y bebidas (-0,1%). En el sector automotor, la producción de vehículos cayó 11,9% interanual; las ventas a concesionarios de unidades nacionales también mostraron una fuerte contracción, aunque las exportaciones crecieron 6,8%.

Construcción con rebote y señales mixtas El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una recuperación mensual de 7,8% y una suba interanual de 5,1%. Con ese resultado, el sector acumuló un crecimiento de 1,3% entre enero y septiembre. La mejora también se reflejó en el consumo aparente de varios insumos, con subas en pinturas para construcción (22,4%), hormigón elaborado (12,8%), resto de los insumos (12,2%), hierro redondo y aceros para la construcción (5,2%) y cemento pórtland (4,6%).

La serie también dejó retrocesos en algunos materiales. Los mosaicos graníticos y calcáreos cayeron 15% interanual, los artículos sanitarios de cerámica bajaron 8,2%, el yeso retrocedió 7,7% y los pisos y revestimientos cerámicos descendieron 7,4%. En materia laboral, el empleo privado formal del sector alcanzó en agosto 382.669 puestos de trabajo, con una mejora interanual de 1,7% y una suba acumulada de 0,8% en los primeros ocho meses del año.

Minería con impulso energético y del litio El Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) registró una suba interanual de 7,1% en septiembre y acumuló un crecimiento de 7,8% durante los primeros nueve meses de 2026. En la comparación mensual desestacionalizada, en cambio, presentó una baja de 0,1%. El principal impulso llegó de la extracción de petróleo crudo, que creció 15,6% interanual; dentro de ese segmento, la producción no convencional aumentó 27,8% y alcanzó los 3.321.000 metros cúbicos, mientras que la extracción convencional cayó 7,4%.

El gas natural también mostró un resultado positivo, con una suba de 3,1% interanual. En ese rubro, la producción no convencional avanzó 11,2% y la convencional retrocedió 11,4%. La producción de carbonato de litio aumentó 6,5% interanual y acumuló una expansión de 35,4% en los primeros nueve meses del año; en septiembre se procesaron 9.798 toneladas. También creció la extracción de sal, con una suba de 33,2% interanual y un acumulado de 87,2%, además de las arenas de fractura, que avanzaron 19,5%.

En el otro extremo, los minerales metalíferos registraron una caída de 18,1% interanual. La extracción de plata, oro y sus concentrados retrocedió 23,7%, mientras que el resto de los minerales metalíferos cayó 55,9%. También bajaron los servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas (-9,4%), las rocas ornamentales (-18,9%) y la extracción de piedra caliza y yeso (-7,2%). Los próximos datos a seguir serán la evolución de la serie mensual y el cierre del acumulado anual, que permitirá medir si la recuperación de la construcción y la minería logra compensar la persistencia de la caída industrial.