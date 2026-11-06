El presidente de EPSE, el ingeniero Lucas Estrada, detalló la inminente inauguración del parque Ullum Alfa, el innovador proyecto híbrido con baterías en Iglesia financiado con recursos del fideicomiso minero de Veladero y la integración estratégica con la red hidroeléctrica de la provincia.

La provincia de San Juan continúa consolidando su liderazgo en la transición energética de la Argentina a través de la expansión planificada de su infraestructura fotovoltaica. A pesar de los desafíos estructurales que impone la capacidad del transporte eléctrico nacional, la empresa estatal Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) mantiene un ambicioso plan de obras diseñado para ampliar la matriz limpia y garantizar el abastecimiento a las comunidades locales.

Según explicó el presidente de EPSE, el ingeniero Lucas Estrada, la estrategia provincial busca no solo incorporar nuevos megavatios de potencia solar, sino también resolver la variabilidad inherente a este recurso mediante la incorporación masiva de almacenamiento en baterías y la utilización eficiente de las redes de evacuación propias.

La habilitación del parque Ullum Alfa y la superación de los cuellos de botella en el transporte

Uno de los eventos más próximos dentro de esta hoja de ruta es la puesta en marcha del parque solar Ullum Alfa, emplazado en Ullum sobre terrenos pertenecientes a EPSE, en las inmediaciones del parque solar del mismo nombre.

La evacuación de la energía producida por esta planta se realizará a través de infraestructura desarrollada or la empresa provincial. Se trata de una línea de doble terna en 132 kV que conecta la estación solar Ullum con la estación transformadora Costanera (Albardón-Chimbas), lo que habilitará volúmenes significativos de inyección a la red general.

En relación con el crecimiento sostenido de las instalaciones y los condicionamientos de la infraestructura eléctrica nacional, el funcionario remarcó la postura activa del organismo provincial frente a las dificultades de transporte del sistema interconectado.

"Nosotros seguimos construyendo parques a pesar de las limitaciones de red." — Ingeniero Lucas Estrada, Presidente de EPSE

En este sentido, la nueva línea de interconexión permitirá evacuar 50 MW adicionales de potencia, ampliando de forma directa la capacidad instalada en el territorio sanjuanino y ofreciendo respaldo a la demanda energética provincial.

Iglesia: el primer parque solar comunitario híbrido financiado con fondos de la minería

La construcción del parque solar comunitario de Iglesia, es una instalación híbrida concebida para integrar la generación fotovoltaica directa con un sistema industrial de almacenamiento energético mediante baterías.

La obra cuenta con una singularidad institucional y económica determinante: su financiamiento proviene íntegramente de los recursos del Fideicomiso Veladero Fase 6, representando un monto estimado de entre 12 y 14 millones de dólares (entre 18.000 y 26.000 millones de pesos, según la estructura final de ofertas). La iniciativa respondió a un planteo de la gobernación junto a la empresa Barrick y el municipio de Iglesia para volcar la renta minera en obras de infraestructura duraderas.

Respecto al origen de los recursos y el destino social del proyecto, el ingeniero Lucas Estrada subrayó el valor estratégico de este modelo de financiamiento:

"Es un parque hecho con fondos mineros. Para nosotros es un orgullo decirlo, se hace con los fondos del fideicomiso Veladero fase 6. Provino a través de un planteo del gobierno de San Juan de tratar de que los beneficios de la minería lleguen en forma lo más directa posible al bolsillo de la gente." — Ingeniero Lucas Estrada, Presidente de EPSE





El proceso licitatorio despertó una alta concurrencia empresarial, registrando entre 10 y 11 propuestas técnicas presentadas por uniones temporales de empresas (UTE) provenientes de San Juan, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Tras la evaluación administrativa de las candidaturas que quedaron en carrera, la adjudicación de las obras se proyecta para mediados del mes de noviembre.

Almacenamiento y estabilidad: la solución técnica frente a los cortes de red

La incorporación de almacenamiento en baterías marca un cambio de paradigma en el diseño de los parques fotovoltaicos. En el departamento Iglesia, la planta contemplará 10 MW de potencia solar combinados con más de 30 MWh de capacidad de almacenamiento en baterías de litio.

Esta configuración técnica resuelve el principal obstáculo del transporte regional, permitiendo acumular los excedentes solares generados durante las horas de mayor radiación diurna para inyectarlos en el sistema durante los picos de demanda nocturna, principalmente entre las 18:00 y las 24:00.

Al analizar las características de las nuevas construcciones dentro del mercado energético, el entrevistado afirmó:

"Los parques que vamos a empezar a ver a futuro van a ser todos, o la gran mayoría, con baterías, justamente para que la energía generada durante el día pueda ser evacuada en otros horarios, especialmente en los picos de la noche, entre las 6 y las 12 de la noche." — Ingeniero Lucas Estrada, Presidente de EPSE

Además del diferimiento de carga, la tecnología de almacenamiento otorga a la planta la capacidad operativa denominada 'arranque en negro' o 'arranque en isla'. El nuevo parque con baterías, en cambio, puede actuar como referencia de red independiente y levantar el suministro local ante un apagón masivo.

En palabras del titular de EPSE, el ingeniero Lucas Estrada, esta capacidad técnica representa una transformación histórica para las comunidades cordilleranas:

"Esos parques pueden brindar lo que se denomina arranque en negro o en isla, que es que ante un eventual corte que provenga del SADI, el parque puede funcionar como referencia de red y levantar el sistema." — Ingeniero Lucas Estrada, Presidente de EPSE

Modelo de gestión por eficiencia y la convergencia hacia estándares internacionales

La operación del parque de Iglesia estará plenamente a cargo de EPSE bajo un esquema de gestión orientado a la eficiencia operacional. De acuerdo con el diseño de negocio planteado, la empresa estatal recuperará sus costos de operación y mantenimiento mediante la comercialización de un porcentaje menor de la energía generada, supeditando su sostenibilidad financiera al rendimiento efectivo de la planta.

Sobre este mecanismo, el ingeniero Lucas Estrada sintetizó la lógica operacional que regirá en la instalación:

"La zanahoria está puesta en la eficiencia. Si nosotros generamos más, vendemos más, ganamos más dinero y la gente recibe más energía." — Ingeniero Lucas Estrada, Presidente de EPSE

A su vez, esta experiencia servirá como banco de pruebas y aprendizaje técnico para que EPSE domine la operación de sistemas híbridos de gran escala, una tendencia plenamente consolidada en mercados de referencia mundial como Chile y Australia.

En relación con el rumbo global de la tecnología limpia, el funcionario destacó el impacto pedagógico e institucional del proyecto:

"El objetivo más importante para nosotros es aprender a operar y mantener y cómo se comporta un parque solar híbrido con mucha capacidad de almacenamiento, porque justamente es lo que creemos que va a ocurrir en la Argentina. El mundo ya ha ido hacia parques solares con almacenamiento, es la forma que tiene la energía fotovoltaica de transformarse en una fuente firme." — Ingeniero Lucas Estrada, Presidente de EPSE

Sinergia entre parques solares, sistemas de baterías y embalses hídricos

El despliegue de baterías fotovoltaicas se complementa de forma directa con la gestión de las centrales hidroeléctricas de San Juan. La provincia dispone de un complejo de generación sobre el río San Juan —que incluye los embalses Quebrada de Zonda / Punta Negra y Caracoles— y centrales sobre el río Jáchal, cuya operación debe conciliar la producción de electricidad con las demandas prioritarias de consumo humano y riego agrícola.

En momentos de escasez hídrica o durante los meses de invierno, la posibilidad de acumular energía solar en baterías permite preservar el agua en los diques para los momentos de mayor requerimiento del sistema eléctrico. Estableciendo una analogía entre ambas tecnologías, el ingeniero Lucas Estrada explicó:

"Básicamente un sistema de baterías es similar energéticamente hablando a una central hidroeléctrica con embalse, ya que uno puede tomar la decisión de cuándo desembalzar ese agua y de cuándo generar." — Ingeniero Lucas Estrada, Presidente de EPSE

En esa misma línea de complementariedad, el presidente de la entidad estatal detalló la articulación operativa entre el recurso solar diurno y las reservas hídricas:

"Los sobrantes de energía durante el día podríamos usarlo para abastecer los contratos de energía y guardar entre comillas ese agua para la noche o para los momentos donde no va a haber energía solar." — Ingeniero Lucas Estrada, Presidente de EPSE