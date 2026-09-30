La misión técnica del FMI concluyó la tercera revisión del acuerdo en curso y dejó pendiente la aprobación que habilitaría un desembolso de US$900 millones. El organismo informó que el trabajo terminó el martes en Buenos Aires y que ahora resta la elaboración del staff report, el informe técnico que eleva la misión al Directorio para su evaluación.

“Una misión técnica del FMI encabezada por Joyce Wong, en el marco de la tercera revisión del programa respaldado por el Servicio Ampliado del FMI (SAF) para Argentina, concluyó el martes en Buenos Aires”, señaló el organismo. El cierre de esa instancia no implica, por sí solo, la aprobación final, ya que las conversaciones continúan por los canales habituales hasta que el Directorio adopte una decisión. En el Gobierno sostienen que no habría inconvenientes para obtener el visto bueno.

Reservas y pagos El desembolso serviría para reforzar la posición en dólares del Banco Central después del pago de US$800 millones realizado el viernes pasado. Según el texto difundido, la misión permaneció diez días en la capital argentina y revisó las principales metas del programa junto con integrantes del equipo económico, entre ellos el ministro Luis Caputo. En ese marco, el cumplimiento de las metas cambiarias aparece mejor posicionado que el frente fiscal.

En materia cambiaria, frente a la pauta anual de compra de divisas fijada en US$10.000 millones, el Banco Central compró más de US$14.200 millones, lo que implica un sobrecumplimiento superior a US$4.200 millones respecto de lo pactado. Además, para el objetivo de acumulación neta de reservas de 2026, establecido en US$8.000 millones, estimaciones de la consultora Analytica señalan que el Central se ubica por encima de la meta y alcanza los US$9.000 millones. Esos datos son los que el Gobierno presenta como respaldo para la revisión en curso.

Meta fiscal bajo observación El punto más sensible sigue siendo el frente de las cuentas públicas. Para 2026, el programa exige un superávit primario del 1,4% del Producto Interno Bruto (PBI), mientras que en el primer semestre del año el Gobierno registró 0,6% del PBI, apenas por debajo de la meta semestral de 0,7% del PBI. En ese contexto, el vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que el Gobierno cumplió con las metas previstas en el convenio, aunque no descartó la posibilidad de pedir un waiver, es decir, una dispensa formal por un eventual desvío.

“La Argentina sobrecumplió muchas de esas metas. Lo más importante es cómo acumulamos reservas. En el caso de algún incumplimiento, se pide un waiver y no vamos a tener problemas con eso”, señaló Ravier en su habitual conferencia de prensa. Este jueves, la vocera del organismo, Julie Kozack, hablará en conferencia de prensa en Washington, donde podría haber precisiones sobre la revisión. Por ahora, no se informó si el FMI aprobó la tercera revisión, por lo que la definición sigue pendiente.