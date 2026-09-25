La contratación prevé una recepción provisoria para el 1 de diciembre y se vincula con la Ley 2827-M. El sistema certificará proveedores para computar compras locales en minería.

El Ministerio de Minería de San Juan convocó a la Licitación Pública 03-2026 para desarrollar el sistema del Registro de Proveedores Mineros de San Juan (REPROMIN). Las ofertas se abrirán el 1 de octubre, a las 9, en la Escribanía Mayor de Gobierno, y el aviso fija la recepción provisoria para el 1 de diciembre de 2026.

La contratación tiene un presupuesto oficial de US$242.000 e incluye la entrega de código fuente, documentación técnica y capacitación. También prevé mantenimiento, soporte y asistencia para validar datos de proveedores entre el 1 de diciembre de 2026 y el 30 de noviembre de 2027.

Marco legal

El desarrollo del sistema instrumenta una parte central de la Ley 2827-M de Desarrollo Local Minero, publicada en el Boletín Oficial el 16 de julio. Esa norma crea un registro único, oficial, público y de consulta libre para identificar, clasificar y certificar la oferta local de bienes, obras y servicios vinculada a la actividad minera. Además, establece que sólo las contrataciones con proveedores inscriptos y con certificado vigente podrán computarse para la meta local del 60%.

Ese porcentaje se calcula sobre el monto anual de adquisiciones y contrataciones asociadas al proyecto, realizadas de manera directa por la minera o por contratistas. La ley también exige planes con metas crecientes y verificables, y admite excluir de la base de cálculo aquellas compras en las que no exista oferta local en condiciones razonables de calidad, capacidad, cantidad, oportunidad o precio, siempre con justificación técnica.

Alcance operativo

El artículo 11 prevé que el registro permita identificar, clasificar y certificar proveedores, además de facilitar convocatorias y comunicaciones entre mineras, contratistas y proveedores. El artículo 12 exige establecimiento operativo habilitado, domicilio legal y fiscal y arraigo local verificable, con alternativas y excepciones específicas. También contempla al menos 80% de empleo local en la nómina promedio anual vinculada a contratos mineros provinciales y la radicación de los vehículos afectados, con las salvedades legales.

La certificación distinguirá a proveedores de comunidades de influencia y del resto de la provincia, clasificados como industriales, comerciales, de servicios o constructoras. Los requisitos de antigüedad fijan 24 meses para proveedores de comunidades de influencia y 12 meses para los del resto provincial, según corresponda. Estar inscripto facilitará invitaciones a cotizar, acceso a información sobre futuras compras y participación en programas de capacitación, asistencia y financiamiento, aunque la ley aclara que esos beneficios no aseguran un contrato.

Plazos y próximos pasos

El aviso establece la recepción provisoria para el 1 de diciembre de 2026 y la definitiva treinta días corridos después, lo que llevaría al 31 de diciembre si el cronograma se cumple. Esa instancia depende de que no existan incidentes críticos o altos pendientes y de que se complete la transferencia de conocimiento. Sin embargo, el aviso no precisa cuándo se abrirá la plataforma a las empresas ni el calendario de certificación de proveedores.

En ese marco, el REPROMIN aparece como una herramienta para respaldar la verificación de compras locales en minería y ordenar la relación entre empresas, contratistas y proveedores. Su puesta en marcha quedará atada a la adjudicación de la licitación y a la implementación técnica del sistema, mientras el sector espera definiciones sobre la habilitación operativa del registro.