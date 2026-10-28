La brecha entre el tipo de cambio oficial y el informal sigue abierta este miércoles 28 de octubre . El valor informado para el blue se ubica por encima del oficial.

Este miércoles 28 de octubre, las cotizaciones del dólar muestran una diferencia entre el mercado oficial y el informal en Argentina. El dólar oficial se ubicó en $1.510 para la compra y $1.560 para la venta. En tanto, el dólar blue cotizó a $1.555 para la compra y $1.575 para la venta.

La referencia oficial es la que ofrecen el Banco Nación y las entidades bancarias, según el texto original, y está regulada por el gobierno. Esa brecha con el mercado informal sigue siendo un indicador seguido por empresas, ahorristas y operadores financieros porque condiciona decisiones de cobertura, pagos y formación de precios.

El material de origen señala que muchas personas y empresas recurren al dólar blue debido a las restricciones cambiarias vigentes en el país. Esa diferencia de acceso y precio explica por qué ambas cotizaciones conviven con valores distintos y por qué el mercado informal suele ubicarse por encima del oficial.

En ese marco, la distancia entre ambas referencias continúa siendo relevante para la actividad económica cotidiana, en especial para quienes operan con insumos importados, contratos en moneda extranjera o necesidades de cobertura financiera. El dato a seguir es la evolución de estas cotizaciones durante la rueda y la persistencia de la brecha cambiaria.