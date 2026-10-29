Este jueves 29 de octubre, la brecha entre el dólar oficial y el blue se mantiene acotada. Las cotizaciones reflejan la referencia del sistema bancario y del mercado informal.

Este jueves 29 de octubre, el dólar oficial se ubicó en 1.510 pesos para la compra y 1.560 pesos para la venta, según la cotización informada para operaciones a través del sistema bancario. Ese valor corresponde al tipo de cambio regulado por el Banco Central de la República Argentina, que fija el marco de referencia para las transacciones formales.

En paralelo, el dólar blue, que se negocia en el mercado informal, cotizó a 1.545 pesos para la compra y 1.565 pesos para la venta. La diferencia con el valor oficial muestra la persistencia de dos precios de referencia en el mercado cambiario argentino, uno regulado y otro fuera del circuito bancario.

La brecha entre ambas cotizaciones sigue siendo un dato central para ahorristas, comerciantes y operadores financieros, porque incide en decisiones de cobertura, formación de precios y administración de pesos. En este esquema, la evolución diaria del tipo de cambio oficial y del paralelo funciona como señal sobre la demanda de divisas y la confianza en la moneda local.

El texto original no aporta variaciones intradiarias ni antecedentes de jornadas previas, por lo que la referencia disponible es la cotización vigente de este 29 de octubre. Para el seguimiento de la plaza cambiaria, el dato relevante a observar es si se amplía o reduce la distancia entre el dólar regulado y el informal en las próximas ruedas.