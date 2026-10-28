El mayorista subió $4 y terminó en $1.542. La atención del mercado sigue puesta en las reservas del BCRA y en la tasa de la Reserva Federal.

El dólar volvió a subir este miércoles y registró un nuevo máximo histórico en el mercado mayorista, mientras en San Juan el dólar blue cerró a $1.585. La cotización quedó por encima de los valores oficiales y volvió a reflejar la tensión cambiaria que atraviesa el mercado.

En el mercado mayorista, la divisa avanzó $4 y finalizó en $1.542. En paralelo, el dólar oficial minorista se vendió a $1.560 en el Banco Nación, y el promedio informado por el Banco Central fue de $1.560,12. Los dólares financieros también acompañaron la suba: el MEP cerró en $1.567,58 y el contado con liquidación (CCL, mecanismo para comprar dólares mediante la compra y venta de acciones o bonos) llegó a $1.661,05.

Señales del mercado La suba se produjo después de que el martes el mayorista interrumpiera una racha de siete jornadas consecutivas en alza. En ese contexto, los operadores siguieron de cerca factores externos como el real brasileño, la estrategia del BCRA para sumar reservas y las decisiones sobre tasas de interés en Estados Unidos. La volatilidad cambiaria mantiene en foco la dinámica de cobertura de ahorristas e importadores.

El Banco Central no compró divisas durante las últimas dos jornadas, en medio de una menor acumulación de reservas. El volumen operado en el mercado cambiario alcanzó los 430 millones de dólares, y las reservas internacionales brutas cerraron en US$50.580 millones. Además, los últimos datos sobre depósitos privados en dólares, correspondientes al 23 de octubre, mostraron una suba de US$44 millones, hasta US$42.660 millones.

Factores externos El real brasileño sumó otra variable de incertidumbre para el mercado argentino. Tras la fuerte caída del lunes, la moneda de Brasil se recuperó parcialmente el martes y el dólar bajó hasta los 5,35 reales. Según la consultora Portfolio Personal Inversiones (PPI), Brasil representa el 27,7% del índice que mide el tipo de cambio real argentino frente a sus socios comerciales, por lo que una baja sostenida del real podría encarecer los productos argentinos frente a los brasileños.

Después del cierre de los mercados, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo las tasas de interés entre 3,75% y 4% anual, en línea con lo esperado por los analistas. Dos de los diez miembros del comité votaron en contra y pidieron subirlas, mientras la entidad reiteró su objetivo de bajar la inflación al 2% anual. Esa definición seguirá siendo un dato relevante para los mercados emergentes, incluido el argentino, por su impacto sobre los flujos de capital y las inversiones.