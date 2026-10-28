Un informe del Banco Provincia registró que la pérdida de poder de compra se profundizó entre 2023 y 2025. El deterioro es mayor en los ingresos más bajos y también impacta en el consumo.

Un informe del Banco Provincia indicó que el 56% de los trabajadores de bajos ingresos se queda sin dinero del sueldo antes del día 10, sobre una base de más de 320 mil cuentas sueldo del sector privado. El relevamiento mostró además que la proporción de personas que agotan el salario antes de esa fecha pasó de 17,9% en diciembre de 2023 a 23,2% en igual mes de 2025. El dato resume un deterioro del poder de compra que se verifica en los primeros días posteriores al cobro.

El avance del deterioro El mismo estudio señaló que la mitad de los trabajadores analizados agotó su salario dos días antes que en 2023, al pasar del día 24 al 22 del mes. También creció la porción del ingreso utilizada al día siguiente del cobro, del 18,5% al 23,5%. En el universo de ingresos bajos, la mitad de los recursos se consume hacia el día 7, mientras que en los segmentos medios-bajos ese punto se ubica alrededor del día 14.

Caída del poder adquisitivo De acuerdo con datos del INDEC, los salarios registrados cayeron 0,8% real entre enero y agosto, mientras que los públicos avanzaron 0,6%, aunque desde noviembre de 2023 el poder adquisitivo acumuló una baja de 15,3%. Para los trabajadores de empresas privadas, la pérdida real fue de 2,3% desde la llegada de Javier Milei al Ejecutivo, según el mismo recorte citado en el informe. En paralelo, el consumo real realizado con tarjetas y Cuenta DNI retrocedió 8,6% entre julio de 2025 y el mismo mes de este año.

Cómo se midió La metodología del Banco Provincia sigue diariamente las cuentas sueldo de trabajadores del sector privado que cobran allí y no transfieren sus haberes a otras entidades. El informe considera que una persona se quedó sin dinero del sueldo cuando el saldo proveniente de ese ingreso llega a cero por pagos, consumos, extracciones, transferencias o compra de dólares. Bajo ese criterio, para el día 10 más de un tercio de los trabajadores, el 36%, ya no tenía saldo salarial; hacia el día 20, esa proporción ascendía al 57%.

Lectura oficial del banco El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, sostuvo que “los datos muestran algo que vemos todos los días cuando recorremos la provincia y conversamos con trabajadores, comerciantes y pymes: cada vez a más familias el ingreso les dura menos. Y eso ocurre incluso en un contexto donde el consumo se retrajo”. También afirmó que “considerar que la macroeconomía está ordenada cuando los salarios alcanzan menos y las familias enfrentan mayores dificultades para llegar a fin de mes es una mirada muy reduccionista de la realidad económica de la Argentina”. El informe agrega que, entre quienes perciben ingresos equivalentes a $1,2 millones mensuales, la proporción que se queda sin dinero antes del día 10 subió 5,9 puntos entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.

Para ingresos de $2 millones, el incremento fue de 5,2 puntos, mientras que para salarios equivalentes a $4 millones el aumento fue de 1,5 puntos. El informe no presenta una proyección, pero sí marca una persistencia del deterioro en la relación entre salario, gasto fijo y consumo. La próxima referencia temporal del estudio queda atada a la evolución de los ingresos y del consumo en los meses siguientes.