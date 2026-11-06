La seguidilla de feriados deja sin actividad presencial al sistema bancario en Argentina, incluida San Juan. La actividad regresará en la provincia el miércoles 11.

Los bancos de Argentina, incluidos los de San Juan, no tendrán actividad desde hoy hasta el próximo martes por la acumulación de feriados. La atención bancaria en la provincia volverá el miércoles 11.

Este viernes se celebra el Día del Bancario, por lo que las entidades no atenderán al público ni de forma presencial ni por sus canales online. Sin embargo, los pagos y las transferencias electrónicas sí seguirán disponibles, de modo que la operatoria financiera no quedará completamente interrumpida.

Sin mercado cambiario ni Bolsa

Durante estos días tampoco habrá mercado cambiario ni operaciones bursátiles. La compra y venta de dólares seguirá en las casas de cambio habilitadas que decidan abrir, con una cotización de $1.540 para la compra y $1.570 para la venta.

Las mismas restricciones bancarias regirán el lunes y el martes de la semana próxima. El lunes será feriado nacional y el martes lo será en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba por la visita del papa León XIV al país, mientras que el Banco Central dispuso que las entidades permanezcan cerradas en todo el territorio argentino esos dos días.

Efecto en los mercados

El miércoles, en cambio, el feriado alcanzará solo a la provincia de Buenos Aires por la visita del Papa a Luján, por lo que ese día la actividad bancaria se restringirá únicamente en ese territorio. En paralelo, la incertidumbre por estos días sin actividad ya impactó en los mercados financieros: ayer, último día hábil de la semana, los bonos soberanos argentinos bajaron más de 3% y el riesgo país subió a 927 puntos, según la información difundida.



