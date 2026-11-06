El REM del Banco Central redujo la expectativa de expansión del PBI y ajustó inflación y dólar. La encuesta también empeoró la previsión de actividad para el tercer trimestre.

Las consultoras y los bancos que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la encuesta que realiza el Banco Central entre economistas, redujeron la proyección de crecimiento de la economía argentina para 2026 al 0,7%. Un mes antes, el mismo relevamiento había estimado una expansión del 1,5%, por lo que el recorte fue de 0,8 puntos porcentuales.

El informe fue publicado por el Banco Central este jueves 5 de noviembre, a partir de las respuestas de 45 economistas y entidades relevadas entre el 28 y el 30 de octubre. La variación deja la previsión de crecimiento en menos de la mitad de lo que se esperaba en la medición anterior. El dato es relevante porque el REM suele funcionar como referencia para seguir la evolución de las expectativas privadas sobre actividad, precios y tipo de cambio.

Actividad económica

Los economistas calcularon que la actividad cayó 2,3% en el tercer trimestre de este año, en la comparación contra el trimestre previo y descontada la estacionalidad. Esa estimación empeoró 1,4 puntos respecto de la encuesta anterior. Para el último trimestre de 2025, en cambio, proyectaron una recuperación del 2%, aunque ese rebote no alcanza para modificar la revisión a la baja del crecimiento esperado para el año siguiente.

Dólar e inflación

En materia cambiaria, el REM ubicó el valor mayorista del dólar en $1.558 para noviembre y en $1.590 para diciembre, ambos por debajo de lo previsto en la medición previa. Ese tipo de cambio es el que se usa en operaciones comerciales y financieras entre empresas, y se diferencia del valor minorista que pagan los usuarios en los bancos. Para la inflación, los participantes de la encuesta calcularon una suba de precios del 1,8% en octubre y del 1,7% en noviembre.

Para todo 2026, los economistas proyectaron un aumento acumulado de precios del 30,4%. El INDEC todavía no difundió el dato oficial de inflación de octubre, por lo que las cifras del REM siguen siendo estimaciones privadas y no mediciones definitivas. El Banco Central aclaró que el relevamiento recoge proyecciones de los participantes y no una previsión propia de la autoridad monetaria.

El REM se publica todos los meses y permite observar cómo se modifican las expectativas sobre crecimiento, inflación y tipo de cambio. La próxima actualización dependerá de la nueva ronda de respuestas de consultoras y bancos, en un contexto en el que la revisión de la actividad ya mostró un empeoramiento respecto del mes anterior.