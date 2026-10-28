La fecha conmemora la conformación de la AOMA en 1953. También pone en foco la especialización que requiere hoy la actividad.

El 28 de octubre se conmemora en Argentina el Día del Trabajador Minero, una fecha vinculada con la conformación de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) en 1953. Según la organización, ese día se concretó la unidad de agrupaciones integradas por trabajadores mineros de distintos puntos del país. Desde entonces transcurrieron 73 años, en un sector que modificó sus procesos y su organización del trabajo.

Una mina se reconoce por sus minerales, su geología, sus instalaciones y los equipos que operan a diario. Sin embargo, detrás de cada perforación, de una planta de procesamiento o de una máquina de gran porte hay trabajadores que conocen ese oficio y llevan adelante cada tarea. La actividad reúne perfiles diversos, desde perforistas y operadores de maquinaria pesada hasta técnicos electromecánicos, personal de mantenimiento y planta, laboratoristas, especialistas en seguridad y ambiente, geólogos, ingenieros de minas y metalurgistas.

La tecnología modificó buena parte de las tareas y sumó nuevos conocimientos. La experiencia adquirida en el trabajo convive con la capacitación técnica y profesional necesaria para operar equipos, interpretar información geológica, controlar procesos y trabajar bajo procedimientos de seguridad. Ese cambio volvió más especializada la organización de las operaciones mineras y amplió los conocimientos requeridos en cada etapa.

Presencia en San Juan

En una provincia con una extensa trayectoria minera como San Juan, esos saberes forman parte de una actividad que atraviesa distintas etapas y tipos de producción. Están presentes en las operaciones metalíferas, en las canteras, en la producción de minerales industriales y en la exploración. También intervienen en los proyectos que estudian los recursos minerales de la provincia y en las tareas técnicas necesarias para desarrollarlos.

La conmemoración permite mirar la minería desde una perspectiva de trabajo y organización productiva. Detrás de la maquinaria, la tecnología y los minerales están quienes conocen el terreno, manejan los equipos, estudian las rocas, mantienen las instalaciones y controlan los procesos. En ese esquema, la fecha remite tanto al origen sindical de la celebración como a la transformación del empleo minero en las últimas décadas.