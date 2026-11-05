La operación fue firmada el jueves 5 de noviembre y la transferencia de locales quedó fijada para el 12 de noviembre. Dorinka pagará por adelantado tres años de licencia de marca.

Después de haber fracasado en 2024 con el intento de comprar Carrefour Argentina, el empresario Francisco De Narváez firmó este jueves 5 de noviembre la compra de las operaciones locales de Dia a través de Dorinka, la sociedad con la que opera su negocio supermercadista en el país.

La transferencia de los locales quedó fijada para el 12 de noviembre, según la comunicación de Grupo Día a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España. Ese dato marca el inicio formal del traspaso operativo, aunque el cierre financiero y la adaptación de la red todavía dependen de los plazos previstos en el acuerdo.

Precio y licencia

El documento también indica que el grupo dueño de Dia recibirá u$s53,8 millones al cierre de la operación. Según esa comunicación, Dorinka pagará por adelantado los primeros tres años para sostener una licencia de marca y para disponer de un período de transición que le permita preparar la reconversión de los locales. En términos prácticos, el esquema combina la compra de la operación con una etapa de continuidad comercial bajo la marca actual.

Alcance de la red

La transacción posiciona al grupo de De Narváez con una red que supera las 1.000 tiendas en 22 provincias y más de 15.000 empleos directos e indirectos, con fuerte presencia en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Ese volumen le agrega densidad al negocio supermercadista que ya desarrolla con ChangoMás, especialmente en el formato de cercanía.

Próxima etapa

La apuesta del empresario con esta operación es combinar la estructura de alcance nacional de ChangoMás con la capilaridad de Dia en el mercado bonaerense y porteño. El punto a seguir será la reconversión de los locales, que deberá ejecutarse dentro del período de transición previsto en el acuerdo y bajo los términos informados por la empresa española a su regulador.