Antes de la publicación de los datos oficiales del INDEC, este miércoles el Banco Central dará a conocer el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), un informe en el que más de 40 analistas proyectan la evolución del dólar y la inflación para los próximos meses. Según un sondeo de iProfesional, las estimaciones privadas ubican a octubre y noviembre con variaciones del índice de precios aún elevadas y por encima del 2% mensual. El dato es relevante porque anticipa la lectura que hará el mercado sobre la dinámica de precios antes de la difusión oficial.

Proyecciones de octubre

Para octubre, los analistas relevados estiman una inflación de hasta 2,1%, por encima de todas las proyecciones difundidas un mes atrás en el REM anterior. Desde la consultora Eco Go, dirigida por los economistas Sebastián Menescaldi y Marina dal Poggetto, sostienen que el incremento de los precios fue de 2,1% mensual, con incidencia de ajustes en vivienda, salud y educación. Fernando Baer, economista jefe de la consultora Quantum de Daniel Marx, estima una inflación de 2% para ese mes, mientras que el relevamiento de precios minoristas de C&T para la región de Gran Buenos Aires marcó un aumento de 1,9% mensual, igual al de septiembre.

Si esa variación se replica en los datos nacionales del INDEC, la inflación de 12 meses se ubicaría en 32,8%, el menor registro desde abril. Eco Go señaló que la dinámica mensual mostró una brecha entre la tendencia de fondo y los factores coyunturales: la inflación núcleo se mantuvo en torno al 1,7%, mientras que el índice general respondió al avance de los rubros regulados, con 3,1%, y estacionales, con 3,7%. Dentro de las incidencias mensuales, alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 2,5%, y vivienda y servicios públicos encabezó las alzas con 3,4%.

Señales para noviembre

En el caso de noviembre, la coincidencia entre economistas privados es que la inercia inflacionaria seguirá presente y que el índice se mantendría cerca del 2% mensual. Esa previsión supera el 1,6% que los analistas habían proyectado un mes atrás en el REM. Baer dijo a iProfesional que espera un índice de precios al consumidor de 1,9%, con una aceleración empujada por los alimentos, mientras que Menescaldi ubicó la inflación en torno al 2% y mencionó una posible reacomodación del precio de la carne.

Desde Eco Go advirtieron que la dinámica de noviembre estará condicionada por el piso de ajustes regulados ya anunciados, que sumarían un impacto inicial cercano a 0,42 puntos porcentuales. La consultora también sostuvo que la política oficial sobre combustibles y transporte siguió operando como un freno sobre el índice, aunque a costa de acumular retraso tarifario. En ese marco, señaló que la postergación por decreto del impuesto a los combustibles (ICL) hasta diciembre evita subas de 11,8% en naftas y 5,3% en gasoil, y que el congelamiento del boleto de colectivos nacionales en el AMBA en $742,81, mediante un refuerzo de subsidios, traslada al usuario apenas el 32% del costo técnico real.

Impacto fiscal y tarifas

Menescaldi también mencionó el cambio normativo dispuesto por el Gobierno nacional sobre la Ley de Zona Fría, que acotó los subsidios al consumo de gas residencial para reducir el gasto público. La medida eliminó el beneficio tarifario generalizado que regía para zonas de clima templado-frío incorporadas en 2021, como el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis. Con ese ajuste, el descuento directo del 50% quedó reservado para usuarios de la Patagonia y regiones de frío extremo.

Según Eco Go, la quita del beneficio alcanza a 1,6 millones de hogares y se traduce en aumentos de entre 40% y 88% en la boleta final, según distribuidora y región. La consultora estimó además que el encarecimiento promedio para el presupuesto familiar oscilaría entre $15.000 y $30.000 mensuales en los períodos de mayor consumo. La evolución de esas variables quedará reflejada en el REM que publicará el Banco Central este miércoles, antes de que el INDEC difunda el dato oficial de inflación correspondiente al mes medido.