La inflación de octubre habría registrado una leve desaceleración respecto del 1,9% de septiembre y se habría mantenido por debajo del 2%, de acuerdo con estimaciones de distintas consultoras privadas. Las proyecciones ubican el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre el 1,6% y el 1,9%, aunque advierten que algunos componentes todavía muestran dificultades para moderar sus aumentos. El dato importa porque confirma una baja en el ritmo mensual, pero no una corrección uniforme en todos los rubros.

Uno de los factores que volvió a ejercer presión durante el mes fueron los precios estacionales, especialmente los vinculados al turismo y a los alimentos frescos. En tanto, la inflación núcleo, que excluye precios estacionales y regulados, habría mostrado un comportamiento similar al del mes anterior. Esa composición explica por qué la desaceleración general no se traduce todavía en una baja más marcada de los componentes más sensibles para el consumo cotidiano.

Estimaciones privadas

Para Camilo Tiscornia, de C&T Asesores Económicos, el resultado de octubre sería parecido al de septiembre, principalmente en el componente núcleo. Sin embargo, señaló que algunos rubros tuvieron incrementos más pronunciados, entre ellos el turismo y las frutas y verduras, particularmente durante la primera parte del mes. Su lectura coincide con la persistencia de alzas en bienes y servicios que suelen reaccionar con más rapidez a cambios de demanda y de costos.

Por su parte, Ricardo Delgado, de Analytica, calculó que el IPC rondaría el 1,9%. Según explicó, el relevamiento de alimentos y bebidas registró un incremento del 2,6% en el promedio de cuatro semanas hasta la tercera semana de octubre. También vinculó parte de las subas con las condiciones climáticas y señaló que los precios regulados habrían mantenido aumentos cercanos al 2%. Esa combinación dejó al rubro alimentario como uno de los principales impulsores del índice general.

Otras mediciones

Otra de las proyecciones fue la de Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, quien estimó una inflación del 1,8%. De acuerdo con sus relevamientos, los precios estacionales encabezaron los incrementos por segundo mes consecutivo, impulsados principalmente por las verduras. Los regulados y los alimentos y bebidas no alcohólicas, en tanto, avanzaron en línea con el promedio general. Desde Libertad y Progreso, Aldo Abram ubicó la inflación de octubre en torno al 1,7% y también identificó a alimentos y bebidas no alcohólicas como el principal motor de los aumentos.

En una estimación más baja, Fausto Spotorno, de Orlando y Ferreres, proyectó que el índice podría cerrar en aproximadamente 1,6%. Según indicó, durante la primera quincena la inflación habría alcanzado el 1,3% mensual, pero anticipó que los aumentos de la segunda mitad del mes elevarían el resultado final. De esta manera, las distintas mediciones privadas coinciden en que la inflación habría permanecido por debajo del 2% durante octubre, aunque con diferencias entre rubros y con una corrección todavía incompleta en los precios estacionales.