En la previa del Día de la Madre, el referente de Comerciantes Unidos, Carlos Iramain, detalló en Telesol las acciones previstas para impulsar las ventas en el centro de San Juan. La entidad organizó una ruleta de premios en el cruce de las peatonales Tucumán y Rivadavia, desde las 18 horas, con el objetivo de convocar público y favorecer las compras. La medida se inscribe en una fecha de alta relevancia para el comercio minorista, por su peso en la facturación de octubre.

Quienes realicen compras por más de 30 mil pesos podrán participar por seis vouchers de 50 mil pesos cada uno, que totalizan 300 mil pesos aportados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Según explicó Iramain, los ganadores retirarán la mercadería en los locales adheridos y luego la Federación Económica reintegrará ese monto a los comercios. Además, la jornada incluirá la presentación del ballet de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.

Hábitos de consumo Sobre el comportamiento de los compradores, Iramain sostuvo que el público suele dejar la decisión para el final. “El sanjuanino sale a último momento. La gente anda viendo, negocio por negocio, para ver qué va a comprar. Calculo que esta tarde y mañana la gente va a salir a full a comprar”, dijo en la entrevista, al estimar un gasto promedio de entre 30 mil y 40 mil pesos por persona. Esa proyección fue presentada como una lectura del sector, no como un dato verificado de consumo efectivo.

Precios y competencia En relación con los valores, el referente de Comerciantes Unidos afirmó que se mantienen estables frente al año pasado. “En la indumentaria tenemos deflación porque no hubo aumento de las prendas, está por debajo de la inflación”, señaló. También planteó que el centro compite con el costo de traslado y estacionamiento que enfrentan los clientes, frente a los comercios de los departamentos. Ese diferencial, según su explicación, incide en la decisión de compra y en la necesidad de atraer al público al área peatonal.

Horarios comerciales Sobre la atención del sábado previo al festejo, Iramain aclaró que la modalidad de horario corrido quedará a criterio de cada negocio o galería, de acuerdo con el movimiento de clientes en la zona comercial. La definición dependerá de cada local y no fue presentada como una disposición general del sector. El operativo promocional se concentrará en la tarde, con la expectativa de captar las compras de último momento que, según el dirigente, suelen concentrarse en la víspera de la fecha.