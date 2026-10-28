Entre el 6 y el 10 de noviembre no habrá atención presencial en sucursales. El BCRA confirmó que seguirán operando canales digitales y cajeros.

Las sucursales bancarias permanecerán sin atención presencial durante cinco días consecutivos, entre el viernes 6 y el martes 10 de noviembre. La interrupción responde a la combinación del Día del Bancario, el fin de semana y los feriados nacionales vinculados con la visita de León XIV a la Argentina.

El primer día sin actividad será el viernes 6, jornada no laborable para el sector por el Día del Bancario. A esa fecha se suman el sábado 7 y el domingo 8, cuando las entidades no abren por el esquema habitual de fin de semana. Ese cierre consecutivo concentra en pocos días la suspensión de trámites presenciales y de operaciones de ventanilla.

El lunes 9 será feriado nacional en las 24 jurisdicciones del país por la llegada del Papa. En esa fecha tampoco habrá atención en bancos, de acuerdo con el régimen aplicable a los feriados nacionales. La medida alcanza a todo el sistema financiero y suspende la operatoria presencial en sucursales.

Actividad bancaria suspendida La interrupción también se extenderá al martes 10. Aunque ese feriado es local de la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso que no habrá actividad bancaria ni compensación electrónica de operaciones en ninguna provincia, incluida San Juan. La compensación electrónica es el proceso por el cual se cursan y liquidan pagos entre entidades financieras.

La atención en sucursales se retomará el miércoles 11 en las jurisdicciones sin feriado ese día, entre ellas San Juan. En la provincia de Buenos Aires, en cambio, la actividad seguirá suspendida por la misa que el Papa celebrará en Luján. Durante esos cinco días seguirán habilitados el homebanking, las aplicaciones móviles y los cajeros automáticos.

También continuarán funcionando los comercios que entregan efectivo con tarjeta de débito, como supermercados y estaciones de servicio. Para usuarios y empresas, el dato operativo central es que no habrá ventanilla bancaria hasta el miércoles 11 en la mayor parte del país, por lo que los pagos y extracciones deberán canalizarse por vías electrónicas o por cajeros.