Ambas entidades acordaron trabajar en conjunto para fortalecer a las empresas sanjuaninas vinculadas a la actividad minera, con capacitaciones, intercambio de información y espacios de vinculación comercial.

La expansión de la actividad minera en San Juan abre nuevas oportunidades para las empresas locales que buscan integrarse a su cadena de valor. En ese contexto, la Cámara Minera de San Juan y Banco San Juan firmaron un convenio de colaboración destinado a fortalecer el desarrollo de los proveedores provinciales.

El acuerdo fue rubricado por Marcelo Álvarez, vicepresidente de la Cámara Minera, y Silvina Bellantig, directora de Banco San Juan y líder de la Unidad Minera de Grupo Petersen. La iniciativa apunta a consolidar un espacio de trabajo entre el sector financiero y las compañías que forman parte de la actividad minera.

Entre las principales acciones previstas se encuentran capacitaciones, intercambio de información y encuentros empresariales para acercar a los proveedores sanjuaninos con las compañías mineras. También se impulsarán iniciativas conjuntas orientadas a responder a las necesidades de los distintos eslabones de la cadena productiva.

"Nuestro foco fundamental, dada nuestra presencia territorial y cercanía, está dado en acompañar la operación de cada una de las empresas y su cadena de valor", expresó Bellantig.

Por su parte, Álvarez destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre las cámaras empresariales, los proveedores y el sistema financiero. "Tenemos que trabajar sistemáticamente para tener un ecosistema virtuoso para todo lo que se viene en materia minera en la provincia", sostuvo.

El convenio también contempla potenciar el trabajo de la Comisión de Innovación y Desarrollo de la Cámara Minera, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias con el sector financiero.

De esta manera, ambas instituciones buscan contribuir al crecimiento y la competitividad de las empresas sanjuaninas, favoreciendo su participación en una industria que demanda cada vez más servicios y capacidades locales.