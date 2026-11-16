El Grupo Petersen avanza en una fusión que reunirá a tres bancos bajo una sola marca. La Provincia de San Juan mantiene acciones y aún no está definido su rol en la nueva estructura.

El Banco San Juan será absorbido por el Nuevo Banco de Santa Fe en una reestructuración impulsada por el Grupo Petersen que también alcanzará al banco de Entre Ríos. La operación recién se haría efectiva a mediados de 2027 y prevé la creación de una marca comercial única para las tres entidades. El cambio implica una redefinición societaria de alcance regional y todavía resta precisar cómo quedará representada la participación sanjuanina.

El proyecto comenzó a delinearse en 2025 y apunta a unificar la administración bajo una sola estructura. Según el plan del grupo, la integración busca ganar escala, reducir costos y ampliar la capacidad de financiamiento para competir con los bancos nacionales de mayor tamaño y con las fintech, es decir, las aplicaciones financieras que crecieron en el mercado minorista. El Banco de Santa Fe seguirá como entidad legal, aunque con cambio de nombre, y en una primera etapa convivirá la nueva marca con la identificación provincial de cada banco.

Participación sanjuanina

Para San Juan, la fusión tiene un impacto particular porque el Estado provincial conserva una participación accionaria en el Banco San Juan desde su privatización en 1996, durante el gobierno de Jorge Escobar. La Provincia mantiene el 16,78% de las acciones, mientras que el socio mayoritario es el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, con el 70,14%. El resto del paquete se reparte entre Industrias Chirino S.A., con el 9,56%, y la familia Nacusi, con el 3,52%.

La estructura societaria explica por qué la integración abarca a los tres bancos en simultáneo: el Banco San Juan posee el 93,39% del Nuevo Banco de Santa Fe, que a su vez controla el 64,4% del Nuevo Banco de Entre Ríos. Esa cadena de participaciones hace que cualquier cambio en una de las entidades repercuta sobre el resto. Además, la tenencia provincial no solo tiene valor patrimonial, sino también incidencia institucional, porque habilita la designación de un director titular y un síndico, cargo de control de las cuentas de la entidad.

Según fuentes consultadas, uno de los últimos repartos de utilidades habría aportado alrededor de 35 millones de dólares a las arcas provinciales, con destino a obras públicas. Actualmente, esos lugares en el directorio y la sindicatura los ocupan Lino Signorato y Jorge Alvo Varela. Con la fusión, queda pendiente definir cómo se reflejará la participación de San Juan en la nueva estructura y qué peso tendrá la Provincia en las decisiones del banco integrado.

Avance regulatorio y objetivos

En Entre Ríos, el proceso ya avanzó con la aprobación unánime de la Cámara de Diputados, que votó el proyecto enviado por el gobernador Rogelio Frigerio con 27 votos a favor para habilitar el cambio de agente financiero y la integración societaria. Resta el tratamiento en el Senado provincial. La operación cuenta además con un aval preliminar del Banco Central (BCRA), aunque todavía debe completar otras aprobaciones societarias y regulatorias para quedar firme.

El acuerdo prevé que el Banco de Santa Fe asuma los derechos y obligaciones del banco entrerriano, incluidos los servicios financieros que presta al Estado de esa provincia. En paralelo, las fuentes vinculadas a las negociaciones señalaron que la fusión no contempla despidos ni cierre de sucursales. El objetivo del Grupo Petersen es contar con una entidad más grande para financiar operaciones de mayor escala e invertir más en tecnología.

Sectores objetivo

Entre las áreas que el grupo busca atender figuran la minería, la energía y los hidrocarburos. En ese esquema, San Juan aporta sus proyectos mineros, Santa Fe su perfil agroexportador y Entre Ríos su actividad productiva. También aparece Vaca Muerta entre los mercados a los que apunta la nueva entidad, en especial para financiar a empresas proveedoras de la industria petrolera. La integración, en consecuencia, no solo reordena la propiedad bancaria, sino que también redefine la capacidad de crédito para sectores productivos de varias provincias.