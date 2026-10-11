Entre la ilusión, la alegría y las ganas de vivir una jornada diferente, los fanáticos llegaron con la esperanza de cruzarse con el defensor del Millonario.

Los fanáticos aprovecharon la oportunidad para acercarse al mundo del fútbol y disfrutar de una experiencia que seguramente recordarán durante mucho tiempo. Aunque llegaron para alentar y vivir la fiesta deportiva, tienen una ilusión particular: poder encontrarse con Otamendi y llevarse su camiseta.

La historia refleja cómo el fútbol despierta emociones que atraviesan provincias y generaciones. Para estos sanjuaninos, el viaje no se trata solamente de ver un partido, sino también de intentar cumplir el sueño de conocer a uno de los jugadores que admiran.

Ahora, esperan que la suerte los acompañe y que su pasión tenga una recompensa especial: volver a San Juan con la camiseta de su ídolo.



