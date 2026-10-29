UPCN San Juan Vóley debutará este jueves 29 de octubre en el Tour 1 de la Superliga Argentina de Vóleibol 2026/27, con sede en Monteros, Tucumán. El equipo sanjuanino enfrentará a Ferro desde las 18, en el inicio de una nueva temporada en la máxima categoría masculina de clubes del país. La presentación se produce en el marco de la nueva denominación del torneo, que desde este año se disputa como Superliga Argentina de Vóleibol.

Después del cruce inicial, UPCN jugará ante San Lorenzo el sábado 31 de octubre a las 11 y cerrará su participación en este primer tour frente a Sonder el domingo 1 de noviembre, también a las 11. Los tres partidos integran la primera escala de la fase regular y definirán el arranque del recorrido del conjunto sanjuanino en el certamen. La cobertura de los encuentros podrá seguirse por Fox Sports y por el canal de YouTube de Voley ACLAV.

Calendario de la fase regular

Tras el primer tour en Tucumán, la competencia seguirá en Buenos Aires, del 12 al 15 de noviembre, y luego en Rosario, entre el 26 y el 29 de noviembre. En diciembre habrá una pausa para la Superliga, período en el que se disputará la Copa ACLAV en Buenos Aires, del 11 al 16 de diciembre. El calendario se retomará en enero con otro tour en Buenos Aires, del 14 al 17, y después en Comodoro Rivadavia, del 28 al 31 de enero.

Definición del torneo

La fase regular finalizará con el Tour 6, del 11 al 14 de febrero, nuevamente en Buenos Aires. Luego se jugarán los playoffs: los cuartos de final están previstos del 4 al 7 de marzo, las semifinales entre el 17 y el 29 de marzo y la serie final del 4 al 18 de abril. Ese cronograma fija el horizonte competitivo de un plantel que buscará sostener presencia en la etapa decisiva del certamen.

Plantel y respaldo provincial

UPCN afrontará esta temporada bajo la conducción técnica de Fabián Armoa. El plantel está integrado por los armadores Mateo Bozikovich y Gaspar Bitar; los opuestos Petar Premovic y Gerónimo Elgueta; los receptores puntas Alejandro Toro, Leon Meier, Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez; los centrales Matheus Alejandro, Imanol Salazar, Iván Quiroga y Pablo Crer; y los líberos Federico Trucco y Tomás Ruiz. El equipo mantiene la base del plantel campeón de la Liga Argentina en la temporada anterior y suma refuerzos para competir en el máximo nivel nacional, con apoyo del Gobierno de San Juan.

La continuidad en la elite del vóleibol argentino tiene efecto deportivo e institucional para la provincia, por la presencia de un club sanjuanino en la principal competencia masculina del país y por la logística que exige disputar la fase regular en distintas sedes. En este primer tour, el dato inmediato a seguir será el rendimiento ante Ferro y la evolución del equipo en los compromisos de octubre y noviembre.