El partido homenaje será el 20 de diciembre en La Bombonera. Tévez también dejó abierta la chance de que participe Cristiano Ronaldo.

Carlos Tévez confirmó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme estarán en su partido despedida, previsto para el 20 de diciembre en La Bombonera. El encuentro reunirá a figuras que compartieron distintas etapas de su carrera profesional y a amigos de su recorrido deportivo.

“Messi va a jugar y Riquelme también”, afirmó el exdelantero durante una entrevista con Rio Ferdinand, su antiguo compañero en el Manchester United. El exfutbolista inglés también confirmó que participará del homenaje, que todavía no difundió una lista oficial completa de invitados.

Posibles invitados internacionales Entre los nombres que podrían sumarse aparecen Gianluigi Buffon, con quien Tévez compartió equipo en la Juventus, y Edwin van der Sar, exarquero del Manchester United. También se mencionó la posible participación del chileno Arturo Vidal y del francés Patrice Evra, además de Wayne Rooney y Paul Scholes, integrantes de aquel plantel inglés.

Uno de los interrogantes sigue siendo la presencia de Cristiano Ronaldo. Tévez sostuvo tiempo atrás, en una participación en el streaming Olga, que intentaría invitarlo personalmente: “A Cristiano lo voy a buscar yo”, dijo entonces. Según la información difundida, la agenda del portugués podría permitirle viajar a la Argentina, ya que el Al Nassr finalizaría su participación el 14 de diciembre y volvería a competir oficialmente en febrero de 2027 por la Liga de Campeones asiática.

Presencias argentinas La despedida también podría contar con excompañeros de Tévez en Boca y en la Selección argentina, entre ellos Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo, Marcelo Delgado y Roberto Abbondanzieri. A esa nómina se sumarían, entre otros, Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Kily González, Maximiliano Rodríguez y Ezequiel Lavezzi, aunque por el momento no existe confirmación oficial.

El homenaje también podría incluir a dos hinchas de Boca, el piloto Franco Colapinto y el extenista Juan Martín del Potro. La jornada del 20 de diciembre tendrá en La Bombonera su escenario central, a la espera de que se difunda la nómina definitiva de participantes.