El Superclásico del domingo en la Bombonera reunirá a los dos planteles más valiosos del fútbol argentino, según el sitio especializado Transfermarkt. River llega con una cotización total de 124.500.000 de euros, mientras que Boca figura con 111.375.000 de euros.

La diferencia entre ambos equipos es de 13.125.000 de euros y ubica al conjunto millonario por encima del xeneize en el ranking local de valores de mercado. Las cifras corresponden a estimaciones del sitio especializado y pueden variar de acuerdo con la edad, el rendimiento y la proyección de cada futbolista. En ese marco, el partido del domingo a las 15:00 tendrá también un contraste económico entre los dos planteles.

Los jugadores más cotizados

Entre los futbolistas más valuados, Thiago Almada encabeza la nómina con 20 millones de euros. Detrás aparecen Santiago Beltrán, con 11 millones, y Tobías Andrada, con 10 millones. En Boca, el podio lo integran Tomás Aranda, con 12 millones de euros y fuera del partido por lesión, Milton Delgado, con 10 millones, y Leonel Flores, con 8 millones.

Boca, con una baja entre sus valores altos

La lista del conjunto de Rodolfo Arruabarrena muestra además a Lautaro Di Lollo con 7 millones de euros, Sebastián Villa con 6 millones y Santiago Ascacíbar con 5,5 millones. También figuran Leandro Paredes y Ayrton Costa, con 5 millones cada uno, además de Facundo Herrera con el mismo valor. Más abajo aparecen Miguel Merentiel con 4,5 millones, Leandro Lozano y Lautaro Blanco con 4 millones, y un grupo de futbolistas entre 3,5 y 1 millón de euros.

River concentra varios valores altos

En River, además de Thiago Almada, aparecen Ángel Correa y Lucas Beltrán con 8 millones de euros cada uno. Luego se ubican Francisco Ortega y Aníbal Moreno, con 7 millones; Mauro Arambarri y Lautaro Rivero, con 6 millones; y Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel y Fausto Vera, con 4,5 millones. La nómina completa incluye también a Nicolás Otamendi y Marcos Acuña, ambos valuados en 1 millón de euros.

El valor de mercado no define el resultado deportivo, pero sí ofrece una referencia sobre la composición económica de los planteles que se enfrentarán en la Bombonera. Con ambos clubes al tope del ranking local, el Superclásico volverá a concentrar a varios de los jugadores mejor cotizados del país. La variable a seguir será la formación definitiva y, en el caso de Boca, la ausencia de Tomás Aranda, el futbolista mejor valuado de su plantel.