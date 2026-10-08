El Azul sumó 25 puntos y depende de sí mismo para entrar entre los ocho mejores del Clausura. El jueves 15 de octubre enfrentará a Desamparados en Villa Krause.

Unión goleó en Zonda y se ilusiona con clasificar. Gentileza Charly Fotografía

Unión de Villa Krause resolvió el partido pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol con una victoria por 5 a 1 sobre Sarmiento de Zonda, equipo que ya perdió la categoría. Con ese resultado, el conjunto de Villa Krause llegó a 25 puntos y se ubicó en el octavo puesto, dentro de la pelea por el último lugar disponible entre los ocho mejores.

Los goles del Azul fueron convertidos por Gonzalo Dillon y Agustín Ochoa, ambos en dos oportunidades, y por Román Páez. Para el equipo zondino descontó Lautaro Alfaro. El resultado dejó a Unión con una posición favorable de cara a la última fecha, en la que definirá su continuidad en el certamen.

Definición en la última fecha El próximo compromiso será el jueves 15 de octubre, cuando Unión reciba a Desamparados en Villa Krause. La cuenta es simple: si gana o empata, asegurará su clasificación a la siguiente instancia. Una igualdad lo llevará a 26 puntos, una cifra que ya no podrán alcanzar López Peláez ni Villa Ibáñez.

Incluso una derrota podría dejarlo entre los clasificados, aunque ese escenario depende de otros resultados. Para quedar afuera, Unión tendría que perder, López Peláez debería vencer a Alianza y Villa Ibáñez tendría que caer frente a Juventud Zondina. En ese caso, Unión y López Peláez terminarían con 25 puntos, pero el Tonelero se quedaría con la plaza por haber ganado 3 a 1 el cruce entre ambos.

Si Unión pierde y López Peláez y Villa Ibáñez ganan, los tres equipos quedarían igualados con 25 unidades. Allí entraría en juego la mini tabla de los enfrentamientos directos, donde el Azul conserva ventaja por sus resultados: goleó 5 a 0 a Villa Ibáñez, perdió 3 a 1 ante López Peláez y Villa Ibáñez venció 3 a 2 al Tonelero.

Con ese panorama, Unión llega a la última jornada con control sobre su clasificación. Un punto frente al líder Desamparados le alcanzará para asegurarse un lugar entre los ocho mejores del Clausura.