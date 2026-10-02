San Martin en el predio Emmanuel Mas perdió con Lanús.

San Martín perdió por 2-0 ante Lanús en San Juan, en un partido de la 11ª fecha del Clausura 2026 del Torneo Proyección. El resultado dejó al equipo sanjuanino con cinco presentaciones consecutivas sin victorias y en el puesto 14 de la Zona B, con 10 puntos. El visitante quedó segundo en la zona, con 23 unidades, detrás de Independiente, que lidera con 26.

El desarrollo tuvo a Thiago Balbuena como principal factor ofensivo de Lanús, ya que convirtió los dos goles del encuentro. El equipo visitante resolvió el partido en los momentos en que logró capitalizar sus avances y sostuvo la ventaja con mayor eficacia que el local. Para San Martín, la derrota profundizó una racha que lo mantiene sin capacidad de recuperación en la tabla.

Primer tiempo San Martín comenzó con una mejor disposición y generó una impresión favorable en el arranque, pero no pudo sostener ese tramo inicial durante todo el período. Lanús fue encontrando mejores respuestas con el correr de los minutos y terminó por inclinar el juego a su favor. La apertura del marcador llegó con un gol de Balbuena, que definió una acción de alto nivel técnico. Ese tanto condicionó el resto del partido y obligó al conjunto sanjuanino a modificar su planteo.

Reacción incompleta En el segundo tiempo, San Martín tuvo más pelota y ocupó más terreno en campo rival, favorecido por la decisión de Lanús de replegarse con la ventaja a favor. Sin embargo, esa posesión no se tradujo en situaciones claras ni en una presión sostenida sobre el arco visitante. El equipo sanjuanino apenas logró inquietar en un par de oportunidades y no encontró la precisión necesaria para llegar al empate. Cuando buscaba adelantarse, volvió a recibir un golpe decisivo.

Cierre del partido Balbuena apareció otra vez y marcó el segundo tanto para sentenciar el resultado. Con ese 2-0, Lanús cerró el encuentro sin sobresaltos y confirmó su posición de escolta en la Zona B. Para San Martín, el dato inmediato es que acumula cinco partidos sin ganar y deberá corregir eficacia ofensiva y orden competitivo para salir de esa secuencia. El próximo compromiso será en Córdoba, ante Belgrano, en la fecha siguiente.