Este sábado se disputará la última selectiva para completar el equipo. El grupo se prepara en el velódromo Vicente Chancay y llega tras el Nacional.

El equipo de San Juan define este sábado sus últimos cupos para los Juegos Binacionales, con una selectiva que completará la nómina masculina y podría sumar una ciclista más en la rama femenina. La preparación se desarrolla en el velódromo Vicente Chancay, mientras la selección local ajusta su puesta a punto antes de la competencia que se desarrollará en Mendoza.

La base masculina ya tiene confirmados a Felipe Lucero, Facundo Tivani, Lautaro Cobarrubia y Adriel Mortensen. Los dos lugares restantes se resolverán entre Alex Domínguez, Benjamín Guzmán, Mauricio Audicio, Juan Saldaño, Luis Aguirre y Tomás Saavedra. La definición busca cerrar un plantel que, según el cuerpo técnico, llega con respaldo de resultados recientes.

En la rama femenina, Bárbara Uliarte y Joselin Contreras Tivani ya están confirmadas. El cuerpo técnico evalúa incorporar una tercera ciclista para completar el trío, aunque esa decisión todavía no fue informada. La resolución dependerá del análisis deportivo que se haga después de la selectiva de este fin de semana.

Antecedente competitivo La selección provincial llega a esta instancia después de una actuación destacada en el Campeonato Nacional, donde, según el texto original, la mayoría de los integrantes obtuvo la medalla de oro. Ese antecedente explica la expectativa sobre el equipo sanjuanino y el criterio de selección que se aplica para los Binacionales.

El cuerpo técnico está encabezado por Matías Recabarren, coordinador, con Carina Lucero como asistente y Gino Ramírez como mecánico. Recabarren sostuvo: “Venimos muy bien. Tenemos en el equipo cuatro ciclistas de selección argentina y campeones nacionales recientes. Este fin de semana sacamos a los últimos dos chicos, pero la base está lista”. Con esa definición, la atención queda puesta en la selectiva del sábado, que terminará de ordenar la delegación sanjuanina.