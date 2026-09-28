La decimoquinta fecha de la Copa Roberto Juan “Alvarito” Figueroa dejó a Árbol Verde al frente de la tabla, aunque con una ventaja mínima sobre sus perseguidores. El líder empató 1-1 con San Lorenzo y llegó a los 33 puntos, mientras que Estrella quedó con 31 y el conjunto sanlorencino con 30. La diferencia entre el primero y el tercero quedó reducida a tres unidades, un margen que mantiene abierta la definición de la Primera “A” jachallera.

El partido entre Árbol Verde y San Lorenzo se disputó en la cancha de Andacollo. Bruno Abalo convirtió para San Lorenzo y José Femenia anotó para Árbol Verde. El resultado sostuvo al puntero en la cima, pero no le permitió ampliar la distancia en una fecha en la que sus dos principales competidores también sumaron.

Resultados de la fecha En el mismo escenario, Andacollo y El Rincón igualaron 2-2, con goles de Lihuel Ruiz y Mateo Castro para el local, y de Gabriel Pérez y Juan Jofré para el visitante. En la cancha de Racing, el dueño de casa empató 1-1 con Pampa: Gonzalo Loza marcó para Racing y Braian Muñoz para Pampa. En ese mismo estadio, Racing volvió a igualar 1-1, esta vez con Estrella; Erik Pérez anotó para el local y Ernesto Iván Santana para el escolta del campeonato.

Posiciones y proyección En la cancha de Peñarol, Pampa Vieja cayó 1-0 ante Peñarol, con gol de Facundo Quinteros. Ese triunfo llevó al conjunto aurinegro a los 26 puntos y lo dejó en el quinto lugar. También allí, Central Norte y Niquivil empataron 1-1, con tantos de Franco Manrique y Lautaro Ortiz. Más atrás aparecen Racing con 27, Peñarol con 26, El Rincón con 23, Pampa con 20, Florida con 14, Central Norte con 13, Niquivil con 12, Andacollo con 10 y Pampa Vieja con 3. Con esa distribución, las próximas fechas resultan determinantes para la disputa del campeonato.