San Juan será sede de dos pruebas de triatlón entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre de 2026, con el IRONMAN 51.50 San Juan y el IRONMAN SAN JUAN como actividades centrales. Ambas competencias largarán desde el embarcadero de Dique Punta Negra y terminarán en la Plaza del Bicentenario, según el cronograma difundido para la semana del evento. La organización está a cargo de World Triathlon Company y cuenta con patrocinio de empresas privadas como Veladero y Baggio, además del respaldo y trabajo interministerial del Gobierno de San Juan.

Inicio de actividades El programa comenzará el miércoles 28 de octubre con la apertura de la Expo IRONMAN, de 11 a 20, con entrada libre y gratuita en el estacionamiento derecho del Teatro del Bicentenario, sobre Avenida España. Ese día también se hará la primera acreditación y entrega de kits a atletas, la apertura de la tienda oficial, el stand de información general, el servicio mecánico y la acreditación para inscriptos a IRONKIDS. A las 17:30 está previsto el acto protocolar de inauguración en el hall central del teatro.

Jueves y viernes El jueves 29 de octubre continuará la Expo IRONMAN de 11 a 20 y se realizarán charlas técnicas obligatorias para atletas a las 13 y 15 en el Auditorio Eloy Camus, en el Centro Cívico. También seguirán la acreditación, la entrega de kits, la tienda oficial, el servicio mecánico y el stand de información. El viernes 30, a las 9:50, se entonará el Himno Nacional Argentino en la línea de largada y a las 10 comenzará el IRONMAN 51.50 San Juan. El arribo aproximado del ganador está previsto entre las 12 y las 12:10, el cierre de competencia para las 16 y la premiación para las 16:30, todo en la Plaza del Bicentenario.

Fin de semana El sábado 31 de octubre se realizará la largada de IRONKIDS a las 11 en Avenida España e Ignacio de la Roza, en Capital. Ese día también seguirá vigente la Expo IRONMAN, junto con la tienda oficial, la entrega de kits y el servicio mecánico, mientras que las charlas técnicas tendrán un resumen a las 14 y 16 en el Centro Cívico. El domingo 1 de noviembre, a las 9, largará el IRONMAN SAN JUAN; el arribo aproximado del ganador será entre las 17:20 y las 17:30, y el cierre de competencia está previsto entre las 23:50 del domingo y las 2 del lunes 2 de noviembre.

Premiación y cierre La ceremonia de premiación del IRONMAN SAN JUAN está programada para el lunes 2 de noviembre a las 11:30 en Cervecería Ancestral, en Avenida España 533 Norte, Capital. El cronograma oficial deja como dato central que la provincia concentrará, en una misma semana, las instancias de acreditación, exposición, largadas, premiaciones y actividades complementarias vinculadas a las dos distancias principales del circuito. La agenda completa marca además que la Expo, la tienda oficial y los servicios para atletas se mantendrán activos durante los días previos a las carreras.