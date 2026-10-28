El desquite de la tercera fase del Torneo Regional Amateur será a las 21:30 en el Serpentario. La serie llega igualada 1-1 y definirá el pase a la Cuarta Fase.

El clásico sanjuanino entre Desamparados y Unión tiene fecha y horario confirmados para resolver qué equipo avanzará a la Cuarta Fase del Torneo Regional Amateur. El partido de vuelta de la tercera fase se jugará el lunes 2 de noviembre, desde las 21:30, en el estadio Serpentario, cancha de Sportivo Desamparados.

La reprogramación respondió a cuestiones de seguridad vinculadas con el operativo policial previsto para el Triatlón Internacional Ironman, que se desarrollará en San Juan durante el fin de semana. Según se informó, la Policía destinará la totalidad de su personal a la cobertura de ese evento, por lo que no podrá garantizar el servicio necesario para otros encuentros.

La modificación del calendario también alcanzó a las finales del fútbol sanjuanino, que fueron postergadas por la afectación del personal policial a otros compromisos. En ese marco, la definición entre Desamparados y Unión quedó como uno de los partidos reprogramados por la misma causa institucional.

Serie abierta

En el encuentro de ida, disputado en el estadio San Juan del Bicentenario, ambos equipos empataron 1-1 y dejaron abierta la clasificación. Ese resultado obliga a una definición en la revancha, con el pase a la próxima instancia en juego. La serie se disputa bajo organización del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Con la programación ya definida, el cruce tendrá resolución en el Serpentario, donde se conocerá qué equipo seguirá en carrera en el certamen. El resultado de esa noche determinará además el lugar de San Juan en una fase decisiva del torneo regional.