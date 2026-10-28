El partido se juega este miércoles a las 21 en el estadio del Puyutano. Si hay empate, avanza Desamparados por ventaja deportiva.

El Torneo Clausura de Primera División del fútbol sanjuanino definirá este miércoles al segundo finalista, cuando Sportivo Desamparados reciba a Atlético Marquesado desde las 21 horas en el estadio del Puyutano. El cruce se juega con ventaja deportiva para el local, por lo que un empate en los 90 minutos clasificará a Desamparados a la final.

Desamparados llegó a esta instancia después de empatar 1 a 1 con Unión, resultado que le permitió avanzar por su posición en la tabla. Ese antecedente explica el criterio que vuelve a operar esta noche: la igualdad favorece al equipo mejor ubicado en la fase regular. Para Marquesado, en cambio, el partido representa la posibilidad de revertir esa desventaja y acceder a la definición en tiempo reglamentario.

Atlético Marquesado alcanzó las semifinales tras eliminar a 9 de Julio por penales, una instancia que dejó al equipo a un paso de la final. El ganador de este encuentro se enfrentará con Atlético Minero, que ya aseguró su lugar al superar a Atlético de la Juventud Alianza. La final se disputará en cancha neutral y con público de ambas parcialidades, según lo informado, aunque la fecha y la sede todavía deben ser confirmadas por la Liga.

Entradas y organización Desde el club se difundieron los valores de las entradas para el público. La venta se realiza por secretaría de 12 a 18 horas, por boletería desde las 19 horas hasta el inicio del partido, o de manera online a través de AccessFan. Para no socios, la popular cuesta $10.000 y la platea $15.000; jubilados y menores abonan $5.000 en popular y $8.000 en platea.

Para socios, la popular es sin cargo y la platea tiene un valor de $3.000. En tanto, socios jubilados y menores ingresan sin cargo tanto a platea como a popular. La Escuela de Fútbol, Futsal y Fútbol Femenino tiene un valor de $5.000. El árbitro del partido será designado durante la mañana, según se informó.