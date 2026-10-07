El amistoso será este miércoles 7 de octubre en San Juan, con Angola-Chile como preliminar. La Selección cerrará su paso por la provincia antes de los World Skate Games.

El miércoles 7 de octubre, el Estadio Aldo Cantoni será sede de una doble jornada internacional de hockey sobre patines, con el partido entre Argentina e Italia como cierre de la noche. El encuentro está programado para las 21:30 y será el último compromiso de la Albiceleste en San Juan antes de viajar a Paraguay.

La actividad comenzará a las 19:30 con el cruce entre Angola y Chile, en la antesala de una nueva presentación del seleccionado nacional. El amistoso integra la preparación del equipo argentino para el torneo Senior masculino de los World Skate Games, que comenzará el próximo 10 de octubre en Asunción.

Preparación internacional

El partido ante Italia se inscribe en la agenda competitiva previa al certamen mundialista y le permitirá al seleccionado sumar rodaje antes del debut en Paraguay. Para el público sanjuanino, además, la jornada representa una nueva oportunidad de ver a la Selección Argentina en el principal estadio de la disciplina en la provincia.

Entradas y accesos

Las entradas están disponibles en Autoentrada.com y también en las boleterías del Estadio Aldo Cantoni. Los valores informados son de $5.000 para populares y Platea Este, y de $12.000 para Platea Oeste con butaca. Los menores de 6 años no pagan entrada.

Además, jubilados y personas con discapacidad podrán ingresar sin cargo a los sectores generales, con la presentación del carnet correspondiente. La programación oficial prevé dos partidos en una misma noche, con un cierre que quedará como la última presentación de Argentina en San Juan antes de su participación en los World Skate Games Asunción 2026.