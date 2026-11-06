Con dos goles de Cristian "Kiki" Ramírez, el Puyutano venció a Minero en el Estadio del Bicentenario. La final anual será el próximo miércoles, con sede aún sin confirmar.

Desamparados derrotó 2-0 a Minero en el Estadio del Bicentenario y se consagró campeón del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol. El resultado le permitió quedarse con el segundo certamen de la temporada y acceder a la definición anual. La final se resolvió con dos goles de Cristian "Kiki" Ramírez.

El delantero abrió el marcador a los 23 minutos del primer tiempo y luego amplió la diferencia de penal, tras una infracción de Argumoza sobre Santiago Ceballos. Con esa ventaja, el equipo dirigido por Mauricio Del Cero administró el desarrollo del partido y sostuvo una diferencia que no estuvo en riesgo. Minero, en cambio, tuvo dificultades para generar situaciones de peligro.

Superioridad en el juego

Desamparados mostró mayor claridad y eficacia durante todo el encuentro. En la primera parte consiguió la ventaja y, en el complemento, manejó los tiempos sin sobresaltos relevantes. Dentro de ese rendimiento colectivo, el mediocampista Javier Gil fue una de las figuras del partido por su despliegue y presencia en distintos sectores de la cancha. El equipo terminó el encuentro con una victoria que confirmó la diferencia exhibida en el desarrollo.

Definición anual

Con este título, Desamparados deberá enfrentar nuevamente a Minero, campeón del Torneo Apertura, para definir al campeón anual del fútbol sanjuanino. La final está prevista para el próximo miércoles, aunque todavía no tiene escenario confirmado. El Estadio del Bicentenario quedará afectado a las actividades de la Fiesta Nacional del Sol, por lo que deberá resolverse una nueva sede para el partido decisivo.

La organización del encuentro queda ahora sujeta a esa definición logística, ya que la coronación de la temporada dependerá del lugar en que se dispute el cruce entre los dos campeones del año. Hasta entonces, el único dato confirmado es la fecha tentativa y la ausencia de una cancha designada.