El Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó a Gonzalo Montiel por su roja ante Boca. River ya cumplió una fecha y el lateral se pierde los octavos del Clausura y otro partido más.

El Tribunal de Disciplina de la AFA suspendió por tres partidos a Gonzalo Montiel por su expulsión en el Superclásico ante Boca. El lateral de River fue sancionado por “juego brusco grave”, tras una infracción sobre Lautaro Blanco. El fallo se conoció hoy y agravó el malestar en Núñez, donde el club ya había expresado disconformidad con el arbitraje de ese encuentro.

Alcance de la sanción

Montiel ya cumplió una de las tres fechas ante Aldosivi y le restan dos. La primera ausencia será en los octavos de final del Torneo Clausura, que por ahora River disputará ante Lanús en el Monumental. La segunda será el partido siguiente, ya sea por los cuartos de final o, si River queda eliminado, en la primera fecha del Apertura 2027, salvo que exista una amnistía.

El planteo de River

En el club la sanción era esperada. El presidente Stéfano Di Carlo había confirmado que River pidió formalmente que Nicolás Ramírez, el árbitro que expulsó a Montiel, no vuelva a dirigir al equipo. Ese antecedente alimentó la previsión de un fallo severo por parte del tribunal. La dirigencia considera además que el episodio se inscribe en una secuencia de decisiones arbitrales que dejó tensión abierta con la AFA.

Los argumentos del malestar

El reclamo de River también se apoya en que Lautaro Blanco no recibió sanción. En el club entienden que hubo una infracción similar sobre Tobías Andrada, mientras que el defensor de Boca podrá jugar el sábado 7 de noviembre. Esa diferencia de criterio es uno de los puntos que explica la reacción interna en River. La sanción a Montiel, sin embargo, quedó firme en tres fechas.

Antecedentes disciplinarios

Según el repaso de antecedentes citado en la información original, en el Clausura hubo otras 11 expulsiones por juego brusco. De ese total, tres recibieron una fecha y ocho fueron sancionadas con dos. El caso de Franco Nicola, de Atlético Tucumán, fue reducido a una. Ninguno de esos expedientes llegó a una sanción de tres partidos, lo que marca la diferencia del castigo aplicado a Montiel.

Con la suspensión ya en curso, River deberá resolver su cruce de octavos de final sin una de sus piezas defensivas habituales. El próximo dato a seguir es si el equipo avanzará a cuartos o si la sanción restante se trasladará al inicio del Apertura 2027.