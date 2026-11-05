El Albiverde venció 2-0 a Unión de Villa Krause y cerró la etapa inicial en lo más alto. Los playoffs seguirán con los cuartos de final entre los ocho mejores.

Estudiantil también fue campeón en la segunda división tras vencer a Union 4 a 1.

El Torneo A2 de hockey sobre patines de San Juan ya definió a su líder de la fase clasificatoria: Estudiantil terminó primero y aseguró el ascenso a la categoría A1 tras vencer por 2-0 a Unión de Villa Krause en la última fecha.

Los goles del Albiverde fueron convertidos por Franco Becerra y Emanuel Rodríguez. Con ese resultado, el equipo cerró la primera etapa con 23 puntos y sacó seis de ventaja sobre su perseguidor inmediato, Social San Juan, que finalizó con 17 unidades. La diferencia le permitió resolver de manera anticipada el pase a la máxima divisional del certamen.

Resultados de la fecha

La jornada final también dejó la goleada de Huarpes por 6-0 frente a UVT Sub 23. Además, Social San Juan y Sarmiento empataron 3-3, Unión Vecinal Angaco perdió 4-7 ante Caucetera, y Barrio Rivadavia igualó 2-2 con Colón.

Tabla final

Estudiantil encabezó la clasificación con 23 puntos, seguido por Social San Juan con 17. Más atrás se ubicaron Colón con 14, Caucetera con 13, Barrio Rivadavia con 12 y Unión con 11. Huarpes sumó 10, mientras que UVT Sub 23, Sarmiento y Angaco terminaron con 8 unidades cada uno.

Lo que viene

Con la fase clasificatoria cerrada, el torneo ingresará en los cuartos de final de los playoffs, instancia en la que participarán los ocho mejores equipos. Los cruces serán Estudiantil ante UVT Sub 23, Caucetera frente a Barrio Rivadavia, Social San Juan contra Huarpes y Colón ante Unión.