Rosario Central venció por 5-0 a Independiente Rivadavia en el Gigante de Arroyito, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026, y quedó en la primera posición de la zona B con 22 puntos. El resultado se apoyó en la eficacia del local y en una diferencia numérica que se generó antes del descanso. La visita jugó todo el segundo tiempo con diez futbolistas por la expulsión de Álex Arce.

Apertura temprana El marcador se abrió a los 10 minutos del primer tiempo, cuando Ángel Di María convirtió de penal tras una infracción de Sheyko Studer sobre Ignacio Ovando. El propio Di María amplió la ventaja a los 12 minutos del complemento, después de una jugada que inició Vicente Pizarro y que terminó con una habilitación sobre el segundo palo. El desarrollo dejó a Rosario Central con control territorial y mayor volumen ofensivo desde el inicio.

Expulsión y quiebre La tarjeta roja directa a Álex Arce se produjo a los 40 minutos del primer tiempo, luego de una revisión en el VAR por una acción en la que lastimó la cara de Gastón Ávila. Con esa sanción, Independiente Rivadavia afrontó todo el complemento en inferioridad numérica. En ese contexto, Jaminton Campaz marcó el 2-0 a los cinco minutos de la segunda parte, con una definición baja al primer palo.

Goleada consolidada El 3-0 llegó a los 12 minutos del segundo tiempo, otra vez con participación de Di María, que empujó la pelota tras una acción construida por el sector izquierdo. El cuarto tanto fue obra de Enzo Copetti, a los 23 minutos, luego de un taco del propio Di María que habilitó el avance de Sandez y el centro al primer poste. La cuenta se completó con Marco Ruben, que a los 39 años ingresó y convirtió el quinto gol tras capturar un centro bajado dentro del área.

Posiciones y próxima fecha El triunfo dejó a Rosario Central en lo más alto de la zona B, con 22 unidades, y se produjo poco después de su consagración en la Supercopa Internacional ante Estudiantes. Independiente Rivadavia, dirigido por Alfredo Berti, quedó octavo con 18 puntos y una diferencia de gol de -4, un dato que lo compromete en la pelea por la clasificación. En la próxima fecha, el conjunto que conduce Jorge Almirón visitará a Atlético de Tucumán el sábado 17 de octubre a las 20:00, mientras que la Lepra mendocina jugará ante Tigre ese mismo día a las 17:30.