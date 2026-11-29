Rosario Central se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura luego de empatar 2-2 con Barracas Central en los 90 minutos y ganar 3-2 en la definición por penales. El resultado dejó al equipo rosarino entre los cuatro mejores del certamen y le aseguró disputar la próxima instancia como local. La serie se resolvió en una tanda en la que el arquero Áxel Werner tuvo un papel decisivo.

Werner contuvo dos remates y se convirtió en la figura de la definición desde los doce pasos, expresión que remite a los disparos ejecutados a once metros del arco para desempatar un partido. Además, el penal desviado por Nicolás Demartini terminó de inclinar la balanza a favor del conjunto rosarino. El encuentro había llegado a esa instancia sin diferencias, tras un desarrollo que mantuvo la paridad hasta el cierre.

El equipo dirigido por Jorge Almirón atravesó así un cruce de eliminación directa que exigió resolver la clasificación fuera del tiempo reglamentario. La victoria le permite sostener su continuidad en el torneo y mantener la chance de pelear por el título. En este tipo de instancias, la definición por penales suele ser determinante cuando los 90 minutos concluyen igualados.

Lo que sigue El rival de Rosario Central saldrá del partido entre Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata, que definirá al otro clasificado de los cuartos de final. Una vez resuelto ese cruce, quedará confirmado el adversario del conjunto rosarino en semifinales. El equipo ya quedó instalado en la recta final del Clausura.