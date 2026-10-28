El Sub-16 de River revirtió el marcador y ganó 2 a 1 en el Chase Stadium de Miami . En semifinales espera al vencedor de Atlético de Madrid y Barcelona .

Miami. River avanzó a las semifinales de la Copa de Oro de la Messi Cup tras vencer 2 a 1 a Flamengo en el Chase Stadium. El equipo brasileño se había puesto en ventaja a los cuatro minutos con un gol de Silva, pero el conjunto argentino lo dio vuelta con tantos de Bautista Burgueño y Jorge Sosa. En la próxima instancia enfrentará al ganador del cruce entre Atlético de Madrid y Barcelona.

Reacción temprana. El equipo dirigido por Martín Pellegrino comenzó en desventaja, pero logró emparejar el desarrollo a los 17 minutos. En esa jugada, Mateo Amarilla filtró un pase para Bautista Burgueño, que definió de zurda al primer palo para establecer el empate. La igualdad sostuvo al conjunto argentino en un partido que había arrancado con dominio del rival.

Definición en el área. A 20 minutos del cierre, Jorge Sosa apareció libre por el centro del área para empujar un pase al medio de Heraldo Fiorotto y sellar la remontada. La ventaja se sostuvo luego con una atajada de Rodolfo Durante, que evitó el empate de Flamengo en el tramo final. El resultado dejó a River entre los cuatro mejores del certamen juvenil.

Antecedentes del torneo. River llegó a esta instancia como líder del Grupo A, luego de igualar sin goles con Chelsea, vencer 2 a 0 a Ajax y superar 3 a 1 a Inter. En la fase previa, Flamengo había empatado con Boca en el cierre de la etapa clasificatoria. El club argentino fue campeón de la primera edición del torneo el año pasado, según el desarrollo informado del certamen.

Presencia en los palcos. La jornada contó con la presencia de Lionel Messi y Luis Suárez en los palcos del estadio de Miami. Con este triunfo, River quedó a la espera del resultado del otro cruce de cuartos para conocer a su próximo rival y definir su camino hacia la final de la competencia juvenil.