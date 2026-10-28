La competencia se desarrollará desde este viernes entre Punta Negra y la Ciudad. La Policía confirmó que no habrá cortes permanentes, pero sí limitaciones por tramos y horarios.

La llegada del Ironman a San Juan activará desde este viernes un esquema especial de circulación entre el dique Punta Negra y distintos sectores de la Ciudad, con restricciones horarias y desvíos en puntos clave. La organización coordinó el operativo con la Policía para evitar cortes permanentes y permitir el tránsito por carriles habilitados. Según informó el subjefe policial Pablo Torres, el dispositivo se viene preparando desde hace 15 días y la organización trabaja desde hace dos meses. El funcionario afirmó además que la provincia es “la única del mundo en tener los tres eventos del Ironman”.

Viernes y sábado El cronograma difundido indica que este viernes, hasta las 9, se podrá ingresar al dique Punta Negra. En la diagonal del RIM 22, en Marquesado, el tránsito será controlado entre las 11.30 y las 12, con prioridad para el transporte público. También habrá circulación limitada en calle Nuche, desde el Parque Rivadavia hasta calle Ángel de Rojas, entre las 10.30 y las 12.30. El sábado, la restricción alcanzará a calle España, entre avenida Libertador e Ignacio de la Roza, de 10 a 13.

Operativo del domingo El mayor despliegue está previsto para el domingo. La rotonda de calle Las Moras tendrá circulación restringida desde las 8, al igual que la Ruta 60 camino a Ullum, donde se recomendó circular por avenida Ignacio de la Roza hasta Zonda. En Chimbas, la avenida Costanera tendrá tránsito restringido de 8 a 17.30, al igual que calle Centenario, entre calle Salta y Ruta 40 Norte. Para llegar a Albardón, se podrá usar un carril y la colectora de Ruta 40 Norte.

Tramos urbanos También habrá restricciones en el anillo externo de la Circunvalación, entre Tucumán y la salida de calle Urquiza, de 12 a 19. En el Conector Sur, sector Este, se podrá circular hasta las 14, mientras que desde Circunvalación hasta la Estación de Trasbordo de RedTulum el tránsito estará limitado de 12 a 18, con cruces coordinados por la Policía. La avenida Libertador, entre calle Urquiza y calle Sarmiento, tendrá restricción desde las 14.

Accesos y derivaciones En Ruta 40 Sur, desde Calle 11, Gendarmería derivará el tránsito por calle Alfonso XIII y por Mendoza. En la zona aledaña al Parque de Mayo, el acceso será solo peatonal desde las 15. La información difundida por la organización y por la Policía apunta a ordenar la circulación durante el desarrollo de la prueba, que se extenderá hasta el domingo. El esquema de desvíos y horarios será el principal marco de referencia para la circulación urbana durante esos tres días.

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