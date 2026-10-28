La AFA evalúa reprogramar la fecha 16 del Torneo Clausura por la llegada del papa León XIV a la Argentina. El ajuste también alcanzaría a la Primera Nacional y al reducido por el ascenso.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podría modificar el cronograma de la decimosexta fecha del Torneo Clausura, prevista para el primer fin de semana de noviembre, por la coincidencia con la visita del papa León XIV a la Argentina el 8 de noviembre. La eventual reprogramación alcanzaría a la última jornada de la etapa regular, que definiría los clasificados a los playoffs del certamen. El cambio aún no fue confirmado de manera oficial.

Según el esquema que se analiza, la alteración responde a que Aprevide no brindaría servicio entre el viernes 6 y el miércoles 11 de noviembre, mientras que el Comité de Seguridad de CABA haría lo propio hasta el martes 10 inclusive. En ese escenario, la fecha final del campeonato del fútbol nacional se jugaría entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre, para evitar superposiciones con los operativos de seguridad vinculados a la visita papal.

Definición pendiente

La Liga Profesional tiene previsto reunirse este jueves para tratar los cambios en el calendario, que ya cuentan con consenso preliminar pero todavía no con confirmación formal. La definición quedará sujeta a la junta del Comité y a la comunicación oficial del cronograma final en los próximos días. El ajuste no sólo involucra a la máxima categoría, sino también a otras competencias del fútbol argentino.

Agenda papal

Por primera vez desde su asunción, León XIV llegará al país en una visita de tres días. El pontífice arribará el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11, con actividad prevista en Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. Desde Uruguay viajará hacia la Argentina, en un recorrido que ya tiene confirmados esos tres destinos.

Impacto en el calendario

La eventual reprogramación también alcanzaría a la Primera Nacional, cuya primera final por el ascenso a la Primera División se postergaría una semana, al igual que el inicio del reducido, previsto para el 14 y 15 de noviembre. En tanto, la final por el segundo ascenso a la máxima categoría está fijada para el 19 de diciembre. La variable central a seguir es la confirmación del nuevo cronograma por parte de la AFA y la Liga Profesional.