Lionel Messi cerró su ciclo en la Selección Argentina con marcas que quedaron como referencia. Sus registros abarcan partidos, goles, asistencias y presencia en Mundiales y Copas América.

Después de más de dos décadas con la camiseta de Argentina, Lionel Messi dejó registros que quedaron al tope de la estadística de la Selección. Según los datos difundidos, disputó 208 partidos, convirtió 126 goles y dio 70 asistencias, además de portar la cinta de capitán en 148 encuentros. Esa producción lo ubica como el máximo goleador histórico y como el futbolista con más presencias en el equipo nacional.

Récords en competencias oficiales En partidos oficiales, Messi anotó 71 goles. También acumuló 135 victorias con la Selección y participó en 6 Mundiales, en los que jugó 34 partidos. En esa competencia marcó 21 goles y dio 12 asistencias, ambos registros señalados como récord argentino. Además, fue capitán en 26 encuentros mundialistas y llegó a 3 finales de Copa del Mundo con ese rol.

Presencia en definiciones La lista difundida también consigna 11 finales disputadas con la Selección, 11 hat-tricks —tres goles en un mismo partido—, 17 dobletes y un partido con 5 goles. En Copa América, Messi jugó 39 partidos, un dato que completa el recorrido en torneos continentales y muestra la extensión de su permanencia en el seleccionado durante distintos ciclos deportivos.

Más allá de la estadística, el balance incluye títulos, finales, remontadas y derrotas que marcaron su paso por la Selección. Los números publicados permiten dimensionar la magnitud de su ciclo y, a la vez, fijan referencias concretas para comparaciones futuras. En lo inmediato, esas marcas quedan como parte del registro oficial del seleccionado argentino y como base para cualquier evaluación posterior de su carrera internacional.